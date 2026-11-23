Los usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado de Villa del Rosario que tengan facturas pendientes de pago con más de un año de antigüedad podrán acceder a descuentos de hasta el 40 % para ponerse al día con Aqualia. El beneficio hace parte de una campaña que estará vigente hasta el próximo 30 de noviembre.

La iniciativa, denominada ‘Novena llena de alegría’, contempla descuentos diferenciados de acuerdo con el estrato socioeconómico. Los usuarios de los estratos 1 y 2 podrán obtener una rebaja de hasta el 40 %, mientras que para los de los estratos 3, 4 y 5 el beneficio será del 30 %.

Con esta estrategia, Aqualia busca ofrecer alternativas de pago que faciliten la normalización de las obligaciones pendientes y permitan a más familias ponerse al día con sus facturas de servicios públicos.

Una novena para el barrio con mejor recaudo

Además de los descuentos, la compañía premiará al barrio de Villa del Rosario que registre el mejor indicador de recaudo durante octubre y noviembre. El reconocimiento será una Novena Navideña, programada para el próximo 21 de diciembre, que incluirá música, regalos y actividades de integración familiar.

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Los usuarios tendrán plazo hasta el 30 de noviembre para ponerse al día con sus obligaciones y contribuir a que su sector alcance este reconocimiento. Cada pago realizado durante la campaña se sumará al indicador de recaudo del barrio.

Según explicó la compañía, la iniciativa también busca fomentar una cultura de pago oportuno y reconocer el compromiso de las comunidades con la sostenibilidad de los servicios públicos.

Recursos para mejorar la prestación del servicio

Aqualia recordó que el recaudo por los servicios de acueducto y alcantarillado es fundamental para garantizar la sostenibilidad de la operación y respaldar las inversiones en mantenimiento, rehabilitación de redes y mejoramiento de la infraestructura.

En Villa del Rosario, estos recursos contribuyen a los esfuerzos por mejorar la continuidad del suministro de agua potable y ampliar la cobertura de los servicios.

Por ello, la empresa invitó a los usuarios que cumplan las condiciones de la campaña a aprovechar los descuentos antes del 30 de noviembre y participar en esta iniciativa, que también busca premiar el compromiso colectivo de los barrios.