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Bus que transportaba estudiantes cayó a un abismo en San Calixto: hay 17 heridos
Algunos reciben atención médica en Teorama y otros fueron trasladados al hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. Las causas del accidente son materia de investigación.
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dsifontes
ACCIDENTE EN SAN CALIXTO
La opinión
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Sábado, 14 de Noviembre de 2026

Un grave accidente de tránsito registrado durante la tarde de este sábado 14 de noviembre en la vía que comunica a San Calixto con Teorama, en la región del Catatumbo, dejó un saldo preliminar de 17 personas lesionadas, según confirmó la Alcaldía de San Calixto a través de un comunicado oficial.

La emergencia involucró a un vehículo en el que se movilizaban varios estudiantes y padres de familia. De acuerdo con los primeros reportes conocidos, el bus cayó a un abismo cuando transitaba por este corredor vial, lo que generó una rápida movilización de los organismos de socorro.

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Tras conocerse el accidente, personal médico, integrantes de la Defensa Civil y habitantes de la zona acudieron al lugar para auxiliar a las personas afectadas y apoyar las labores de evacuación.

La administración municipal informó que algunos de los lesionados reciben atención en el centro de salud de Teorama, mientras que otros fueron remitidos al Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.

La situación generó preocupación entre los habitantes de esta zona del Catatumbo, especialmente por la presencia de estudiantes entre los pasajeros del vehículo.

 

Investigan las causas del accidente

En su pronunciamiento, la Alcaldía de San Calixto señaló que las circunstancias en las que se produjo el siniestro se encuentran en proceso de verificación por parte de las autoridades competentes.

Entretanto, la administración municipal indicó que mantiene comunicación con las entidades de salud y los organismos de socorro para acompañar la atención de los lesionados y brindar apoyo a sus familiares.

 

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