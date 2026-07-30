Contraloría encuentra presuntas irregularidades en el acueducto metropolitano

La Contraloría General de la República reveló los resultados de una auditoría de cumplimiento al Proyecto Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, correspondiente a las vigencias 2024 y 2025, en la que identificó presuntas irregularidades que habrían generado un detrimento patrimonial superior a los $121.264 millones.

De acuerdo con el informe presentado por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, se establecieron ocho hallazgos administrativos, de los cuales seis tienen presunta incidencia disciplinaria, dos incidencia fiscal y uno dará lugar a una indagación preliminar.

El hallazgo fiscal de mayor cuantía asciende a $120.948 millones y está relacionado con la operación del Subproyecto 4, que comprende los municipios de Villa del Rosario y Los Patios. Según el ente de control, se evidenciaron deficiencias que impiden la integración adecuada de la infraestructura construida con los sistemas de acueducto existentes en ambos municipios.

La Contraloría señaló que esta situación compromete el objetivo para el cual fueron destinados los recursos públicos y afecta que se ponga en funcionamiento la infraestructura considerada estratégica para el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana.

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Entre las obras impactadas se encuentran cuatro tanques de distribución que ya fueron construidos y entregados a las administraciones municipales.

Adicionalmente, el organismo de control estableció un segundo hallazgo fiscal por $315 millones, relacionado con la Orden de Cambio No. 13 del Contrato de Obra No. 3029612 de 2020, correspondiente al subproyecto de captación y línea de impulsión. En este caso, la auditoría identificó presuntas deficiencias en la ejecución contractual que habrían comprometido la adecuada inversión de los recursos públicos.

Tras el ejercicio auditor, la Contraloría concluyó que persisten debilidades en la gestión contractual, administrativa y operativa del proyecto, lo que afecta el cumplimiento de los principios de eficiencia, economía y eficacia en la administración de los recursos destinados al sector de agua potable y saneamiento básico.

Los hallazgos fueron trasladados a las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Asimismo, la Contraloría anunció que hará seguimiento a las acciones que adopten las entidades responsables con el fin de garantizar el aprovechamiento de la infraestructura construida y proteger los recursos públicos invertidos en el Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios.

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