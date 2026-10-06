Corponor suspende las actividades de la empresa Geoambiental S.A.S.

Corponor como autoridad ambiental de Norte de Santander, ordenó la suspensión inmediata de actividades de la empresa Geoambiental S.A.S., ubicada en el municipio de Los Patios. La medida preventiva fue adoptada luego de un proceso de seguimiento técnico iniciado en noviembre de 2025 y de una nueva visita de verificación realizada en septiembre de 2026.

Con esta medida, de acuerdo con la Resolución 064 del 5 de octubre de 2026, emitida por Corponor, se busca garantizar el cumplimiento de la licencia ambiental y la protección de los recursos naturales, especialmente la quebrada Agua Linda.

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“Tras un proceso de seguimiento y verificación iniciado en 2025 y una nueva visita técnica realizada en septiembre de este año, procedemos a imponer una medida preventiva a Geoambiental S.A.S. La decisión establece la suspensión inmediata de las actividades de recepción, manejo y tratamiento de residuos en las eras, así como de las actividades relacionadas con el manejo de los líquidos generados o recibidos durante estos procesos que puedan mantener o generar su conducción hacia el sistema hidráulico asociado a la quebrada Agua Linda”, explica la Jefe de la Oficina de Control y Vigilancia, Rocío Dávila Jiménez.

La medida permanecerá vigente hasta tanto se implementen y verifiquen las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental y sus instrumentos complementarios.

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Entre las medidas que deberán ser atendidas están el adecuado manejo de los residuos, el aislamiento e impermeabilización de las áreas, el control de lixiviados y el manejo adecuado de las aguas residuales, con el propósito de prevenir nuevas afectaciones sobre los recursos naturales.

Corponor continuará ejerciendo el control y la vigilancia y verificará en campo la adopción efectiva de las medidas requeridas. “Como máxima autoridad ambiental del departamento, actuaremos con rigor frente a cualquier situación que pueda poner en riesgo los recursos naturales”, argumentó Dávila.

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