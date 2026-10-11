Drones gigantes, explosivos y antenas Starlink, así evoluciona la guerra en el Catatumbo

El Eln y el frente 33 de las disidencias de las Farc se atacan entre sí, desde hace más de un año, con drones explosivos en el Catatumbo, y con los mismos aparatos apuntan a patrullas y bases del Ejército y la Policía. Los civiles, sin embargo, siguen pagando esa guerra: en municipios, veredas y corregimientos han muerto personas del común, entre ellas menores de edad, y ha habido casas dañadas y hasta iglesias impactadas por explosivos lanzados desde el aire. La situación no mejora, por el contrario, empeora.

Las cifras dan cuenta de la dimensión del fenómeno. Entre enero de 2026 a la fecha, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) registró 318 ataques con drones explosivos en el país, uno cada 20 horas. De ese total, 42 ocurrieron en Norte de Santander. La Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos habla de 69 víctimas: 23 civiles y 46 integrantes de la Fuerza Pública. Así está el panorama.

Fuentes de inteligencia militar consultadas por Colprensa describen la llegada masiva de los drones a la región con el estallido de la disputa armada entre ambos grupos armados en enero de 2025. Confrontación que ha dejado más de 100.000 personas desplazadas, además de muertos y confinados.

Lea aquí: Especial | El domingo en que Gusmán no volvió a casa: la búsqueda de un colombiano detenido en Venezuela

Los primeros drones que incorporaron, según esas fuentes, fueron los Mavic 2, adaptados para hacer labores de vigilancia y reconocimiento aéreo sin ser detectados fácilmente. Eran una herramienta ideal para ese propósito: se consiguen en el mercado comercial, son pequeños, fáciles de transportar y cuentan con cámaras de alta definición para fotografía.

La evolución no tardó. Sin abandonar los equipos comerciales, pasaron a modelos más avanzados, como los Mavic 3 y 4 Pro. El Mavic 3 vuela hasta 46 minutos y transmite video hasta 15 kilómetros; el Mavic 4 Pro llega a 51 minutos y a 30 kilómetros de transmisión, y lleva una cámara de 100 megapíxeles y dos teleobjetivos. Esa autonomía y ese alcance les permitirían vigilar a las tropas desde lejos.

También incorporaron los Mini, como el Mini 2 y otros de la línea Pro. Su reducido tamaño y peso facilitan el transporte y las labores de reconocimiento a corta distancia, lo que amplía las posibilidades de vigilancia de los grupos armados.

Pero no se limitaron a adaptar drones comerciales para labores de vigilancia. También incorporaron, según las mismas fuentes, equipos de mayor tamaño y capacidad, como los de la línea Matrice (300, 350 y 400), que utilizan para lanzar explosivos desde el aire. Tendrían capacidad de llevar hasta dos granadas. Fueron fabricados por la compañía china DJI para aplicaciones industriales y civiles.

Sin embargo, el lanzamiento de explosivos desde el aire no es la única modalidad. Los grupos armados también utilizan drones de bajo costo y gran velocidad que impactan directamente contra sus objetivos y llevan explosivos integrados. En estos casos, el aparato no libera una carga durante el vuelo, sino que se convierte en el medio de ataque.

Lo más reciente es el uso de drones de fumigación, conocidos como “agras”, capaces de cargar y mover hasta 12 kilos en un solo viaje. Tienen ocho hélices y fueron diseñados originalmente para rociar cultivos en el campo, pero las fuentes revelan que estos grupos los estaría adaptando para mover insumos de gran tamaño entre las montañas.

Lea también: Polémica en Villa del Rosario por accidente de tránsito de un concejal en aparente estado de embriaguez

“Se han visto durante la noche unos drones grandes que prenden lámparas gigantes y van de una parte alta a una parte baja. Yo lo vi en El Tarra. Pensamos que podía estar transportando víveres o algún tipo de material por el aire y luego desaparecen. “También lo vi en La Gabarra”, le contó una fuente en terreno a Colprensa.

La fuente agregó que lo que saben hasta el momento es que los delincuentes están haciendo pruebas que les permitan establecer si pueden transportar droga, municiones e incluso granadas.

Los drones de fibra óptica

Aunque se han visto en el Cauca,las investigaciones han revelado que en el Catatumbo no hay drones de ese tipo.

Según las fuentes, los que operan en la región son drones netamente pilotados, sin cable: no los han visto ni los han tenido allí. Explican, además, que a los grupos armados no les convendría usarla: el cable deja rastro del lugar de lanzamiento y de recogida, enreda el dron y lo hace más lento, y es un recurso de un solo uso, pensado para aparatos que se lanzan y se abandonan.

Así atacan

Las fuentes revelan que las confrontaciones y el ataque de drones se concentran en varios ejes clave: el corredor del kilómetro 25 (del kilómetro 19 al 28) y La Angalia, a orillas del río Catatumbo, punto estratégico para el movimiento nocturno de pasta base e insumos; el área de Versalles, bajo dominio del frente 33 de las disidencias de las Farc, y los sectores de San Isidro y Pacheli, controlados por el Eln, principalmente.

Le puede interesar: Rechazo al posible traslado de internas de la cárcel de Ocaña

A ese mapa se suma el sector fronterizo de La Llana sobre la vía que conecta a Cúcuta con el Catatumbo, donde, según las fuentes, el Eln ha lanzado casi cinco ataques con drones en lo que va del año, y la base de Granada, hostigada con drones hace aproximadamente mes y medio.

En todos estos puntos, el 'modus operandi' es el mismo cuando deciden atacarlas, la mayoría de las veces luego de ejecutada una operación militar. Las fuentes revelan que redes de apoyo se dedican a ubicar pelotones, enviar la ubicación y luego llega el ataque. “El problema es que el delincuente pasa por el lado de civil, inmediatamente comunica que están al ladito de la loma, hacen un acto de reconocimiento y lanzan el ataque”.

En la zona, según la fuente, también se están presentando ataques simultáneos con varios drones cargados de explosivos, movimientos en moto por trochas para ubicarse en zonas cercanas al lugar de la detonación y entre los bandos armados, cada vez que se enfrentan, hay ataques con esas aeronaves. Quienes los manejan serían jóvenes entre 20 y 35 años.

Las antenas Starlink

Las mismas investigaciones revelan que las disidencias de las Farc están mutando al uso de las antenas Starlink mini o portátiles. Por eso, estarían robando camionetas que luego dotan con esa tecnología para tener movilidad y cobertura por si un dron necesita señal o comunicación.

Las antenas Starlink son antenas de internet satelital de alta velocidad, pequeñas y portátiles, que no dependen de las torres de celular locales y permiten tener conexión estable en medio de la selva profunda.

Ese es el panorama que el presidente, Abelardo de la Espriella, y la cúpula militar se encontrarán el próximo martes cuando visiten Cúcuta. Se espera que se tomen decisiones al respecto para detener la avanzada de los drones que nadie ha sido capaz de detener.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .