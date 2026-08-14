Pamplona será sede de CineLab El Páramo, una apuesta por el cine documental

Norte de Santander será escenario de una iniciativa que busca fortalecer la formación y creación audiovisual de cineastas emergentes, artistas visuales, comunicadores y periodistas residentes en Colombia.
Se trata de CineLab El Páramo, un laboratorio híbrido de cine documental, con actividades virtuales y presenciales, que se desarrollará en un entorno rural de Pamplona, Norte de Santander.
La iniciativa busca fortalecer el talento cinematográfico emergente de la región y brindar herramientas para la creación de proyectos de cine documental.
Lea aquí: Después de tres días de fuego, controlan incendio forestal que devastó zonas rurales de Ocaña
Apoyo nacional e internacional
El proyecto cuenta con la participación del docente Federico Atehortúa, quien tiene formación en dirección cinematográfica en Argentina y España. También recibe el respaldo de CIMA Collective, un colectivo colombo-canadiense dedicado al cine documental y experimental, con sede en Vancouver, Canadá.
El Ministerio de las Culturas, junto con Emilia Rivera, encargada de Cultura del municipio, coordinará el desarrollo del proyecto y ofrecerá cuatro becas completas para cubrir los costos de alojamiento de los participantes.