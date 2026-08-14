Pamplona será sede de CineLab El Páramo, una apuesta por el cine documental

Norte de Santander será escenario de una iniciativa que busca fortalecer la formación y creación audiovisual de cineastas emergentes, artistas visuales, comunicadores y periodistas residentes en Colombia.

Se trata de CineLab El Páramo, un laboratorio híbrido de cine documental, con actividades virtuales y presenciales, que se desarrollará en un entorno rural de Pamplona, Norte de Santander.

La iniciativa busca fortalecer el talento cinematográfico emergente de la región y brindar herramientas para la creación de proyectos de cine documental.

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