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Pamplona será sede de CineLab El Páramo, una apuesta por el cine documental
Las inscripciones ya están abiertas para participar en esta iniciativa, que llega por primera vez a la región y cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas.
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CineLab llega a Pamplona. Foto: La Opinión
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Viernes, 14 de Agosto de 2026

Norte de Santander será escenario de una iniciativa que busca fortalecer la formación y creación audiovisual de cineastas emergentes, artistas visuales, comunicadores y periodistas residentes en Colombia.

Se trata de CineLab El Páramo, un laboratorio híbrido de cine documental, con actividades virtuales y presenciales, que se desarrollará en un entorno rural de Pamplona, Norte de Santander.

La iniciativa busca fortalecer el talento cinematográfico emergente de la región y brindar herramientas para la creación de proyectos de cine documental.

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Apoyo nacional e internacional

El proyecto cuenta con la participación del docente Federico Atehortúa, quien tiene formación en dirección cinematográfica en Argentina y España. También recibe el respaldo de CIMA Collective, un colectivo colombo-canadiense dedicado al cine documental y experimental, con sede en Vancouver, Canadá.

El Ministerio de las Culturas, junto con Emilia Rivera, encargada de Cultura del municipio, coordinará el desarrollo del proyecto y ofrecerá cuatro becas completas para cubrir los costos de alojamiento de los participantes.

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¿Cómo participar? 

Las personas interesadas en aplicar deberán presentar el formulario de aplicación, su hoja de vida de máximo dos páginas, enlaces a trabajos previos y un video de presentación.

Para la selección se tendrán en cuenta el portafolio, la experiencia previa, la afinidad con el cine documental y la motivación para participar.

Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el día 23 de agosto, a través del siguiente link: https://forms.gle/eCXxTWrwtMCWDcHv9 . 

Redacción: Joseph Delgado/ Practicante de periodismo 

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