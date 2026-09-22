Productores del Catatumbo ya no piensan en la coca como fuente de sus economías

Ya son 3.635 productores agropecuarios de Tibú, Sardinata y El Tarra (Norte de Santander) que están mejorando sus prácticas productivas e ingresos a través de la asistencia técnica en finca y la entrega de insumos, herramientas y maquinaria por parte del programa ProTierra Catatumbo, de Mercy Corps, financiado por la Fundación Howard G. Buffett.

Esta apuesta de desarrollo rural integral busca promover una economía campesina sostenible en la región del Catatumbo, una zona históricamente marcada por el conflicto armado y las brechas rurales.

De los 3.635 productores agropecuarios activos en el programa, con corte a junio de 2026, 1.619 tenían cultivos de uso ilícito en sus predios y los eliminaron voluntariamente, transitando hacia economías lícitas como el café, el cacao, la ganadería y los sistemas integrados (piscicultura, porcicultura y avicultura).

“Cuando arranqué las matas de coca, muchos me tildaron de loco, pero eso me dio tranquilidad y me permitió enfocarme por completo en la piscicultura, y eso no tiene precio”, aseguró Libardo López, participante de El Tarra.

Adriana Ladino Rojas, gerente senior del programa ProTierra Catatumbo de Mercy Corps, destacó que, a través de esta iniciativa, se están sembrando las bases para un desarrollo rural transformador en el Catatumbo, fortaleciendo el liderazgo y las capacidades de las comunidades, promoviendo modelos productivos sostenibles y protegiendo el invaluable patrimonio natural de la región.

Las alcaldías de Tibú, Sardinata y El Tarra, las juntas de acción comunal y los socios implementadores, como Asomunicipios y Cooperacafé, han sido claves en la implementación del programa, dijo Ladino.

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“De la mano de Mercy Corps, estamos convencidos de que transformar nuestro territorio y construir paz implica invertir en nuestra gente, fortalecer las organizaciones campesinas y generar oportunidades para la productividad y el desarrollo rural”, aseguró Diomara Montañez Peñaranda, alcaldesa de Sardinata.

“En Sardinata queremos avanzar hacia economías lícitas, donde las familias campesinas encuentren alternativas sostenibles y puedan transitar hacia la legalidad. Valoramos esta alianza con Mercy Corps y su aporte al desarrollo de Sardinata, y seguiremos sumando esfuerzos para que la inversión se traduzca en oportunidades, bienestar y paz para nuestra gente”, agregó la mandataria.