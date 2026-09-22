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Productores del Catatumbo ya no piensan en la coca como fuente de sus economías
Las Alcaldías de Tibú, Sardinata y El Tarra, las Juntas de Acción Comunal, y los socios implementadores como Asomunicipios y Cooperacafé han sido claves en la implementación del programa.
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orlando.carvajal
Cuando llega el tiempo de la cosecha la satisfacción de los productores se nota en sus rostros/Foto: Cortesía
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Martes, 22 de Septiembre de 2026

Ya son 3.635 productores agropecuarios de Tibú, Sardinata y El Tarra (Norte de Santander) que están mejorando sus prácticas productivas e ingresos a través de la asistencia técnica en finca y la entrega de insumos, herramientas y maquinaria por parte del programa ProTierra Catatumbo, de Mercy Corps, financiado por la Fundación Howard G. Buffett.

Esta apuesta de desarrollo rural integral busca promover una economía campesina sostenible en la región del Catatumbo, una zona históricamente marcada por el conflicto armado y las brechas rurales.

De los 3.635 productores agropecuarios activos en el programa, con corte a junio de 2026, 1.619 tenían cultivos de uso ilícito en sus predios y los eliminaron voluntariamente, transitando hacia economías lícitas como el café, el cacao, la ganadería y los sistemas integrados (piscicultura, porcicultura y avicultura).

“Cuando arranqué las matas de coca, muchos me tildaron de loco, pero eso me dio tranquilidad y me permitió enfocarme por completo en la piscicultura, y eso no tiene precio”, aseguró Libardo López, participante de El Tarra.

Adriana Ladino Rojas, gerente senior del programa ProTierra Catatumbo de Mercy Corps, destacó que, a través de esta iniciativa, se están sembrando las bases para un desarrollo rural transformador en el Catatumbo, fortaleciendo el liderazgo y las capacidades de las comunidades, promoviendo modelos productivos sostenibles y protegiendo el invaluable patrimonio natural de la región.

Las alcaldías de Tibú, Sardinata y El Tarra, las juntas de acción comunal y los socios implementadores, como Asomunicipios y Cooperacafé, han sido claves en la implementación del programa, dijo Ladino.

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“De la mano de Mercy Corps, estamos convencidos de que transformar nuestro territorio y construir paz implica invertir en nuestra gente, fortalecer las organizaciones campesinas y generar oportunidades para la productividad y el desarrollo rural”, aseguró Diomara Montañez Peñaranda, alcaldesa de Sardinata.

“En Sardinata queremos avanzar hacia economías lícitas, donde las familias campesinas encuentren alternativas sostenibles y puedan transitar hacia la legalidad. Valoramos esta alianza con Mercy Corps y su aporte al desarrollo de Sardinata, y seguiremos sumando esfuerzos para que la inversión se traduzca en oportunidades, bienestar y paz para nuestra gente”, agregó la mandataria.

Los productores reciben asesoría de expertos en sus fincas/Foto Cortesía

 

Entregas masivas de insumos

En el tercer año de implementación del programa se entregaron 11.824 toneladas de insumos, entre ferretería, alimentos, carga seca y animales. Uno de los logros más destacados por los participantes y líderes comunitarios ha sido la entrega de semovientes de las razas Gyr, Girolando y Brahman blanco y rojo, que le apuntan a mejorar la genética ganadera en la región.

“Nosotros recibimos 1.500 alevines, 80 aves y sus respectivos concentrados. Nos dieron guadañadora, cerca eléctrica, hojas de zinc, materiales de construcción para adecuar el establo y la vaquera, y junto a mis hijos recibimos 11 cabezas de ganado para ceba”, detalló emocionado Ernesto Rodríguez, participante de la línea de ganadería.

Asistencia técnica en finca para mejorar la productividad

A la par de recibir insumos y herramientas, los participantes también se benefician de asistencia técnica intrapredial con el fin de mejorar sus prácticas agrícolas y su productividad. La Cooperativa de Caficultores del Catatumbo (Cooperacafé) ha sido un aliado clave para el programa, especialmente a través del servicio de asistencia técnica en las líneas de café y cacao, que ha prestado a 1.505 familias productoras.

Adicionalmente, 905 participantes de estas líneas productivas han asistido a Escuelas de Campo Agrícolas (ECAS), que reúnen a los productores de las veredas aledañas para jornadas de aprendizaje colectivo en finca, donde aprenden sobre podas, manejo de la nutrición vegetal, control de plagas, entre otras temáticas.

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Fortalecer la asociatividad para el acceso a mercados justos

Con el fortalecimiento de 50 asociaciones agropecuarias y de productos y servicios, ProTierra Catatumbo pretende mejorar el acceso a mercados a precios justos, tanto para el productor como para el comprador.

Asociaciones locales como Asomea (Tibú), que se dedica a la venta de huevos; Comicata, a la transformación del cacao; Asopistar, a la venta de cachama (El Tarra), y Asofamiss (Sardinata), a la venta de café, hacen parte de las organizaciones de la región que están siendo fortalecidas en temas administrativos y financieros, en alianza con la Asociación de Municipios del Catatumbo, Ocaña y sur del Cesar (Asomunicipios).

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