Puente Francisco de Paula Santander, entre Cúcuta y Ureña, vuelve a operar para vehículos livianos

Después de permanecer cerrado durante tres meses por los daños ocasionados por el desbordamiento del río Táchira, este miércoles 05 de agosto fue reabierto el puente internacional Francisco de Paula Santander, restableciendo el paso vehicular entre Cúcuta y el municipio venezolano de Pedro María Ureña.

La reapertura permitirá nuevamente la circulación de vehículos livianos, motocicletas y transporte público colectivo, mientras que el transporte de carga pesada continuará utilizando el puente internacional Atanasio Girardot hasta que concluyan las siguientes etapas de recuperación de la infraestructura.

"Estamos muy contentos porque se reanudan las actividades sobre el puente Francisco de Paula Santander. En esta primera etapa se incluye carga liviana, motocicletas, vehículos particulares y transporte colectivo masivo, que moviliza a más de 16.000 personas de manera pendular día tras día", afirmó el alcalde de Ureña, Jhon Carrillo.

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Según explicó el mandatario local venezolano, las obras permitieron estabilizar la estructura afectada por el socavamiento y devolver el cauce natural al río Táchira.

Los trabajos contemplaron la movilización de más de 40.000 toneladas de tierra, con las que fue posible canalizar nuevamente el río, además de la construcción de un muro ciclópeo de 12 metros de altura para recuperar el terraplén que sostiene el puente.

A ello se sumó la utilización de 320 metros cúbicos de concreto y más de 200 metros cúbicos de piedra bola para reforzar la estabilidad del pilote comprometido.

"Prácticamente, a tres meses de haber iniciado el proceso de recuperación en su primera fase, logramos culminar estas obras que permitieron devolver la estabilidad al puente", señaló Carrillo.

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Se mantienen los horarios

Con la reapertura también se conservarán los horarios de operación que estaban vigentes antes del cierre.

De acuerdo con el alcalde de Ureña, el paso permanecerá habilitado entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche (hora de Venezuela) para los vehículos autorizados.

Respecto al regreso del transporte de carga pesada por este corredor, Carrillo indicó que la decisión dependerá de las evaluaciones técnicas que realicen las autoridades de transporte.

"Eso se irá evaluando en el Ministerio de Transporte, de acuerdo con el comportamiento que vaya teniendo el puente con la circulación de los vehículos. Son evaluaciones que seguramente se harán en su momento", manifestó.