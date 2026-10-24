Tras 30 años, circo del Ejército Nacional vuelve a Pamplonita

En las mentes de varios habitantes del municipio de Pamplonita aún está el alegre recuerdo de cómo en la década de los 90 soldados del Ejército Nacional instalaron la carpa multicolor del circo institucional en este municipio, ubicado a una hora de distancia de Cúcuta, para alegrar a todas las familias con sana diversión y siempre inculcando buenos valores.

Más de 30 años después, el Circo Colombia 2 volvió a Pamplonita para alegrar a las familias, inculcarles la prevención del reclutamiento forzado de menores de edad, la generación de entornos seguros para los infantes y denunciar este flagelo a través de la línea 141 del ICBF.

El circo tendrá funciones en su carpa los días viernes, sábado y domingo, a las 4:00 P.M., además de una serie de presentaciones de circo móvil en diferentes corregimientos y veredas.

Es importante resaltar que este es un trabajo articulado entre el Batallón de Infantería Liviana N.º13 General Custodio García Rovira, Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º 2 y la Alcaldía Municipal de Pamplonita.

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La función inaugural

Los habitantes de este municipio disfrutaron de la función inaugural del Circo Colombia N.º 2, que los sorprendió con cada uno de los shows que los militares expertos en artes circenses tenían preparados.

El Circo Colombia N.º 2 hace parte del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º 2, tuvo su gran función inaugural el viernes 23 de octubre, a las cuatro de la tarde en la Finca Club Campestre Villa Florida, a dos cuadras del parque principal, con entrada totalmente gratis. Todo menor ingresa acompañado de un adulto responsable.

El circo está compuesto por soldados profesionales que llevan años protagonizando espectáculos inolvidables, los cuales han quedado en las mentes de los asistentes, en diferentes zonas del área de responsabilidad de la Segunda División.

Con actos de faquirismo, animación, zanqueros, acróbatas, entre otros personajes, los soldados de Acción Integral han animado y sorprendido a las familias en cada función en la que también se invita a los asistentes a prevenir el reclutamiento forzado de menores de edad y a generar entornos protectores, propendiendo por que los menores estudien, jueguen y se preparen para el futuro.

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