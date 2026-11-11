Acto de intolerancia por orinar un carro terminó con tres heridos y capturados en Medellín

Un hombre se asomó al balcón de su casa, en el barrio Belén, y al mirar su carro se dio cuenta que una persona estaba orinando una de sus llantas. Esto dio inicio a un altercado entre el dueño del vehículo, quien estaría haciendo las necesidades fisiológicas y una tercera persona, lo que acabó con los tres lesionados y capturados.

Ocurrió en la carrera 80 con la calle 28, en el barrio La Palma, de la comuna 16 (Belén), cuando el propietario del vehículo empezó a increpar a las dos personas, al parecer en alto estado de alicoramiento, por estar realizando las necesidades fisiológicas en su automotor.

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Según el reporte de las autoridades, uno de los hombres a quien le recriminaron su comportamiento sacó un cuchillo que llevaba y comenzó a agredir al dueño del vehículo. Esta persona respondió, sacando un arma de fuego que tenía, disparándole a ambas personas.

Los tres lesionados fueron atendidos en centros asistenciales de la zona, con lesiones que no comprometieron sus vidas, según el reporte judicial. Dos de ellos llegaron con heridas por arma de fuego y el otro por una lesión con arma blanca.

El dueño del vehículo, de 41 años, después de recibir curaciones por las heridas en el ojo izquierdo y el antebrazo izquierdo en la Clínica Las Américas, se dirigió a la estación de Policía de Belén, con su arma de fuego, y dijo que se ponía a disposición porque había lesionado a dos presuntos delincuentes que lo querían atracar.

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Sin embargo, en medio de las investigaciones se pudo establecer que esto se originó en un acto de intolerancia por lo ocurrido con su vehículo. Los otros dos heridos, de 27 y 30 años, presentaron lesiones en sus piernas por los impactos con arma de fuego y recibieron atención en la Unidad Intermedia de Belén.

Los tres implicados en estos hechos fueron capturados por el delito de lesiones personales. El dueño del vehículo, al ponerse a disposición, mostró el permiso para el porte del arma de fuego que habría usado en este altercado.

Además, las autoridades analizarán si imponen un comparendo a los hombres implicados en estos hechos, debido a que hacer necesidades fisiológicas en la vía pública es sancionado mediante el Código Nacional de Policía con una multa de 933.816 pesos.

Con información de El Colombiano.

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