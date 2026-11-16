Un ataque con explosivos lanzados desde un dron contra la estación de Policía del municipio de El Pital, en el centro-sur del Huila, dejó dos personas con heridas leves durante la noche de este lunes 16 de noviembre.

De acuerdo con la información preliminar, el artefacto cayó en la entrada de la unidad policial, ubicada en pleno casco urbano, lo que generó alarma entre los habitantes de esta población.

Puede leer: Discriminación laboral por la edad comienza a los 45 años en Colombia: ni miran la hoja de vida

Las dos personas lesionadas fueron atendidas tras la detonación. Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias en las que resultaron heridas.

El ataque provocó la activación de los protocolos de seguridad por parte de las autoridades, mientras se adelantan las verificaciones para establecer quiénes estarían detrás de esta acción violenta.

La situación mantiene en alerta a la población y a la Fuerza Pública, ante el temor de nuevos hechos de violencia en esta zona del departamento.