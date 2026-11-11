Capturan a pareja señalada de asesinar a domiciliario por presunto lío sentimental en Santa Marta

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Adrián José Herrera Franco y María José Bolívar de la Cruz, señalados de participar en el homicidio de un hombre que se desempeñaba como domiciliario. El crimen ocurrió el 19 de diciembre de 2023 en el barrio Gaira, en Santa Marta, Magdalena.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, el domiciliario identificado como José Miguel Torres Misé, conocido como “El Mono”, habría mantenido una relación sentimental con María José Bolívar de la Cruz. Al parecer, esta circunstancia estaría relacionada con los hechos que terminaron con su vida.

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La investigación señala que, el día del crimen, los dos procesados se movilizaban en una motocicleta cuando, presuntamente, interceptaron al domiciliario en plena vía pública del mencionado barrio.

En ese momento, Herrera Franco habría accionado un arma de fuego contra el hombre, quien también se desplazaba en una motocicleta. Tras recibir los disparos, la víctima perdió el control del vehículo, cayó sobre la vía y falleció debido a la gravedad de las heridas.

Capturaron a los presuntos responsables en Santa Marta

Luego de adelantar las labores investigativas para esclarecer el homicidio, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de unidades de la Policía Nacional, hicieron efectivas las órdenes de captura contra Herrera Franco y María José Bolívar de la Cruz, dos años después del homicidio.

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Los procedimientos se realizaron en vía pública de Santa Marta, donde ambos fueron detenidos para responder por su presunta participación en el crimen ocurrido en diciembre de 2023.

Posteriormente, un fiscal de la Seccional Magdalena les imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Sin embargo, durante las audiencias concentradas, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

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Pese a ello, el ente acusador solicitó una medida restrictiva de la libertad mientras avanza el proceso judicial. Finalmente, un juez de control de garantías acogió la petición e impuso a ambos una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

De esta manera, Herrera Franco y Bolívar de la Cruz deberán permanecer privados de la libertad mientras continúa el proceso en su contra por el homicidio del domiciliario.

Con información de El Universal.

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