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Cinco muertos y 20 heridos deja volcamiento de bus en la vía Neiva-Garzón
El accidente ocurrió en la madrugada de este sábado 14 de noviembre, en jurisdicción de Rivera, Huila.
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crojas
Cinco muertos y 20 heridos deja volcamiento de bus en la vía Neiva-Garzón
Colprensa
Colprensa
Sábado, 14 de Noviembre de 2026

Autoridades de tránsito de los departamentos del Huila y el Caquetá, investigan las causas del grave accidente de la madrugada del sábado en el que se comprometió un bus de la empresa CootransCaquetá, que dejó por el momento cinco personas que murieron y 20 más que están siendo atendidas en centro hospitalarios.

La tragedia vial pasó a las 3:45 de la madrugada de este sábado 14 de noviembre, cuando el bus se desplazaba sobre la vía Neiva-Garzón, a la altura del kilómetro 94+750, en jurisdicción de Rivera, Huila. Por el momento la hipótesis de la causa preliminar apunta a un microsueño del conductor, pero esto hace parte de las investigaciones que adelantan las autoridades para identificar qué provocó la pérdida de control del vehículo y el posterior volcamiento.

Lea: Un artefacto explosivo cobró la vida de soldado en Arauca

Al momento del accidente viajaban niños y adultos, en el bus de placas WFQ298, el cual de acuerdo a la empresa cubría la ruta San Vicente del Caguán (Caquetá)-Bogotá. El vehículo terminó volcado sobre su costado izquierdo, dejando a las siete personas fallecidas de inmediato.

Los heridos fueron enviados a centros médicos de Neiva y Garzón. Según se informó el conductor también resultó herido y presentó politraumatismos, tiene 26 años.

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