Cuatro civiles heridos en asonada contra militares en El Tambo

Los uniformados, quienes hacen parte de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 4, adelantaba acciones relacionadas con la denominada "Operación Perseo" en el Cañón del Micay cuando fueron objeto de una asonada por parte de unas 500 personas, al parecer bajo presión de dos disidentes de la Carlos Patiño, conocidos con los alias "Samuel" y alias "El Gordo".

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Los disidentes intentaron poner a la población en contra de los militares y fue en ese momento cuando cuatro personas agredieron a los uniformados e intentaron quitarles sus armas. Tanto los heridos y una persona más fueron detenidas y trasladadas a Popayán.



"En estricto cumplimiento de los principios constitucionales y de los protocolos sobre el uso de la fuerza, las tropas actuaron en legítima defensa y emplearon medidas disuasivas para repeler la agresión. Como resultado, las cuatro personas que atacaron a los soldados sufrieron lesiones. Tras la situación, se les prestaron los primeros auxilios y se coordinó su evacuación aérea para recibir atención médica en Popayán", precisó un comunicado castrense.

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El Ejército no precisó cuál fue el grado de lesión de los cuatro detenidos, solo señaló que entablará demanda ante los tribunales contra implicados en los actos violentos.



"Este Comando rechaza este tipo de acciones que vulneran los derechos fundamentales, alteran el orden público y atentan contra la misión constitucional de nuestras tropas. Reiteramos el compromiso con el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y mantenemos presencia sostenida en el área para garantizar la seguridad de todos los habitantes del suroccidente colombiano", afirmó el Ejército.

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