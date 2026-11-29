Un centro utilizado para fabricar drones y adaptar artefactos explosivos fue descubierto en Pasto, Nariño. Durante el operativo fueron capturadas cinco personas, entre ellas alias Gafitas, señalado de liderar la red urbana del frente Urías Rondón, del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, y de promover ataques contra la Fuerza Pública.

El procedimiento incluyó tres diligencias de registro y allanamiento en el barrio Aranda, sector Torres de San Luis, donde las autoridades encontraron equipos para ensamblar aeronaves no tripuladas y acondicionar explosivos para ser utilizados mediante drones.

De acuerdo con la Fiscalía, alias Gafitas llevaría cerca de seis años vinculado a actividades delictivas y estaría al mando de la red urbana del frente Urías Rondón. Además, es señalado de participar en el ataque del pasado 7 de agosto contra las instalaciones de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto.

Durante los allanamientos fueron incautadas tres impresoras 3D, dos drones y varias piezas para su ensamblaje, entre ellas hélices, chasis y baterías. También se encontraron moldes para fabricar granadas artesanales y ocho artefactos explosivos adaptados para ser utilizados desde drones.

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A este material se sumó un inhibidor de señales que, según la Policía, tendría un alcance aproximado de cinco kilómetros.

En cuanto al armamento, las autoridades decomisaron tres fusiles, dos pistolas, proveedores, 378 cartuchos, una granada de fragmentación, una barra de pentolita y dos metros de cordón detonante.

Asimismo, encontraron 12 teléfonos celulares, un radio de comunicaciones, dos computadores portátiles, ocho millones de pesos en efectivo, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y elementos propagandísticos del grupo armado.

Entre los elementos incautados también había un manual con instrucciones para la elaboración, manipulación y utilización de esta tecnología.

La Fiscalía informó que tres de los cinco capturados, entre ellos alias Gafitas, serán presentados ante jueces de control de garantías. Les imputará los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.