Desmantelan banda que vendía marihuana en escenarios deportivos

Cinco integrantes de la organización 'Los Cancheros', que distribuía marihuana en canchas deportivas del barrio Galicia, en la localidad de Ciudad Bolívar, fueron capturados en cuatro diligencias de registro y allanamiento llevadas a cabo por la Policía y la Fiscalía.

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Luego de ocho meses de investigación, iniciadas a partir de denuncias ciudadanas, la Policía encontró que la organización utilizaba tres canchas deportivas del sector como puntos de expendio de la droga.



Los integrantes de la banda cambiaban constantemente de ubicación para evadir los controles de las autoridades, ocultaban la sustancia entre árboles y bajo tierra, y empleaban señales previamente acordadas para coordinar las ventas.

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Las pruebas contra la organización, recaudadas a través de labores de vigilancia, registros audiovisuales y actividades de agente encubierto, mostraron que la marihuana era vendida a través de cigarrillos y moños. En el procedimiento se incautaron cerca de 700 gramos de la sustancia y dos celulares.



Se calcula que la organización ganaba alrededor de 18 millones de pesos semanales a través de este negocio. Varios de sus integrantes tenían 18 antecedentes judiciales y capturas por hurto calificado y agravado.



Uno de ellos, alias Mojarra, había sido capturado en seis ocasiones en el último año, por el mismo delito y en el mismo lugar.

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Alias ‘Maní’, presunto jefe de la organización, era quien presuntamente coordinaba los turnos de venta, el recaudo del dinero y la distribución de la sustancia. Su pareja, alias 'María', cumplía funciones administrativas y logísticas y transportaba el estupefaciente en un bicitaxi desde una vivienda hasta el parque, y alias ‘Mojarra’, ‘Alejandro’ y ‘Duván’, eran los presuntos expendedores.



Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Posteriormente, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a cuatro de ellos y alias ‘María’ quedo en libertad.

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