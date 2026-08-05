En video quedó registrado el ataque de un hombre a su abuela por dinero en Medellín

Una adulta mayor fue agredida por su nieto porque se habría negado a darle plata, en un hecho de violencia que quedó registrado en un video que fue difundido en las redes sociales, en un hecho ocurrido en un callejón de Medellín. Las autoridades ya están tras la búsqueda del responsable de la agresión.

En el video se puede escuchar cómo el hombre le dice, en un tono exaltado: “A ver los 400.000 pesos que tenés, a ver los hijos de puta 400.000 pesos”. Ante la negativa de la mujer de entregarle este dinero, el hombre le propina un golpe con un ventilador que encontró a pocos metros de la agresión.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, expresó sobre este caso: “¿Cómo puede alguien golpear a quien debería cuidar y proteger? Me indigna ver este video, donde un hombre agrede presuntamente a su propia abuela porque ella se negó a darle dinero. Esto no puede pasar. Es una barbaridad”.

Posteriormente, el hombre se retira del lugar con el ventilador en la mano y, al parecer, sin el dinero que estaba buscando quitarle a su abuela, de acuerdo con lo registrado en el video, del cual aún no se conoce el punto exacto donde ocurrieron los hechos.

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El secretario Villa pidió a la comunidad que suministre más información sobre estos hechos para iniciar un proceso de intervención integral con esta adulta mayor, al tiempo que se buscará al responsable de esta agresión.

“Hemos pedido a las autoridades y nuestros equipos que verifiquen qué pasó, ubiquen a la abuelita y le brinden toda la atención que necesite. Haremos todo lo que corresponda para que este hombre responda por lo que hizo. Si alguien sabe quién es o tiene información que nos ayude a ubicar a la abuelita y al tipo, escríbame”, expresó.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), este año se han reportado 7.371 casos de violencia intrafamiliar en Medellín, seis casos más que el año pasado. De las víctimas de estos hechos, 442 son personas mayores de 67 años.

Las comunas con más casos son la 8 (Villa Hermosa) con 649, la 7 (Robledo) con 564 y la 3 (Manrique) con 540. Las mujeres son las mayores víctimas de estos casos, con 4.971 ataques dentro de los hechos de violencia intrafamiliar.

En caso de cualquier situación de violencia, las autoridades tienen activa la Línea 123 Mujer, en la cual se pueden reportar estos casos para brindar atención y acompañamiento integral a las personas afectadas.