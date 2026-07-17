Envían a la cárcel a El Paisa por desaparición de un ingeniero en Antioquia

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Juan Fernando Tobón Correa, alias El Paisa, presunto responsable de la desaparición de un ingeniero forestal ocurrida el 4 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia (Antioquia).

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Tobón, presunto integrante del grupo delincuencial organizado (GDO) El Mesa, junto con otros miembros de su grupo ilegal, habría interceptado a la víctima cuando salía del hotel donde se hospedaba, después de desayunar.



Con armas de fuego lo habrían intimidado, golpeado y obligado a abordar un vehículo.



Lo trasladaron a una vivienda, en donde la amarraron con cordones de zapatos. Al día siguiente, lo llevaron en un vehículo hacia las afueras del municipio y desde entonces se desconoce su paradero.

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La Fiscalía le imputó a Tobón el delito de desaparición forzada, cargo que no aceptó.



Por el mismo caso ya han sido judicializadas otras dos personas.



Tobón fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula Militar, en Bello (Antioquia).

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