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Envían a la cárcel a un abuelo acusado de abusar de sus tres nietas en María La Baja, Bolívar
El hombre, de 64 años, fue cobijado con medida de aseguramiento tras ser señalado de agredir sexualmente a tres menores de edad.
Authored by
cesarmuñoz
Presunto abuso sexual en Bolívar. Foto: Fiscalía General de la Nación.
Colprensa
Colprensa
Jueves, 30 de Julio de 2026

 

Luego de valorar los argumentos y elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre, de 64 años, señalado como presunto responsable de abusar sexualmente de sus tres nietas de 9, 12 y 16 años.

La captura de este sujeto se llevó a cabo por uniformados de la Policía Nacional en el corregimiento de Retiro Nuevo, jurisdicción del municipio de María La Baja, en cumplimiento de una orden judicial previa en su contra.

Durante la sesión de imputación, un fiscal de la Seccional Bolívar le imputó al hombre los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento, ambas conductas agravadas. Sim embargo este sujeto no aceptó los cargos imputados en su contra.

Abuso de confianza y alcance de los hechos investigados

Las indagaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, indican que los hechos ocurrieron durante el año 2025 en el corregimiento de Flamenco, María La Baja. De acuerdo con el expediente, el adulto mayor aprovechó la cercanía del vínculo con las menores y del acceso al hogar que tenía para abordar a las menores cuando no había presencia de otros adultos en el inmueble.

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El expediente dejó en evidencia que el procesado realizó tocamientos de índole sexual contra las nietas de 9 y 12 años, mientras que a la adolescente, de 16 años, si fue accedida carnalmente, mediante el uso de la fuerza. La decisión del juez busca apartar al hombre del entorno de las víctimas mientras que avanza el proceso penal correspondiente en su contra.

Ante estos casos, es clave escuchar y creerle siempre a los niños si manifiestan alguna incomodidad, además de estar atentos a cambios repentinos en su comportamiento o estado de ánimo. Frente a cualquier sospecha o señal de alerta, no hay que dudar en acudir de inmediato a las autoridades como la Fiscalía, la Policía o el ICBF para denunciar y buscar protección antes de que la situación se repita o empeore.

Tomado de El Universal.

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