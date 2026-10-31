La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Sucesos
11
/judicial
Judicial
Sucesos
44624
Sucesos
Envían a prisión a dos mujeres por presuntas agresiones contra un niño de 7 años
Según Medicina Legal, el menor sufrió lesiones que le dejaron una deformidad permanente en el rostro. La Fiscalía les imputó los delitos de tortura agravada y lesiones personales agravadas.
Authored by
crojas
ABUSPO INFANTIL
Colprensa
Colprensa
Sábado, 31 de Octubre de 2026

La madre de un niño de siete años y su pareja sentimental fueron enviadas a prisión por su presunta responsabilidad en reiteradas agresiones físicas y psicológicas contra el menor, quien sufrió una deformidad permanente en el rostro, según el dictamen de Medicina Legal.

Los hechos investigados por la Fiscalía habrían ocurrido entre 2024 y 2026 en diferentes viviendas de los barrios Simón Bolívar, en Barranquilla, y Costa Hermosa, en Soledad, Atlántico.

De acuerdo con la investigación, las dos mujeres habrían sometido al niño a agresiones que le causaron dolores físicos y afectaciones emocionales.

El Instituto Nacional de Medicina Legal determinó una incapacidad médico-legal definitiva de 25 días y estableció que las lesiones dejaron una deformidad permanente en su rostro.

Lea: Camuflada en melaza: llevaba base de coca escondida en una pimpina en la vía Cúcuta-Sardinata

Un fiscal de la Seccional Atlántico les imputó los delitos de tortura agravada y lesiones personales agravadas. Sin embargo, ninguna de las procesadas aceptó los cargos, pero un juez ordenó que permanezcan privadas de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso.

El menor se encuentra bajo la custodia de su padre biológico, como medida de protección.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Universidad Francisco de Paula Santander./Foto: Archivo
Universidad Francisco de Paula Santander./Foto: Archivo
No prosperó cambio en las reglas electorales de la UFPS Cúcuta
Orlando Carvajal
Incinerado Local La Parada
Incinerado Local La Parada
¿Están instrumentalizando habitantes de calle en La Parada? Capturado presunto responsable de incendio en Villa del Rosario
La Opinión
Militarización en Cúcuta
Militarización en Cúcuta
Militarización de Cúcuta recibe respaldo, pero piden reforzar la seguridad en barrios y vías
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla