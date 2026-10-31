Envían a prisión a dos mujeres por presuntas agresiones contra un niño de 7 años

La madre de un niño de siete años y su pareja sentimental fueron enviadas a prisión por su presunta responsabilidad en reiteradas agresiones físicas y psicológicas contra el menor, quien sufrió una deformidad permanente en el rostro, según el dictamen de Medicina Legal.



Los hechos investigados por la Fiscalía habrían ocurrido entre 2024 y 2026 en diferentes viviendas de los barrios Simón Bolívar, en Barranquilla, y Costa Hermosa, en Soledad, Atlántico.



De acuerdo con la investigación, las dos mujeres habrían sometido al niño a agresiones que le causaron dolores físicos y afectaciones emocionales.



El Instituto Nacional de Medicina Legal determinó una incapacidad médico-legal definitiva de 25 días y estableció que las lesiones dejaron una deformidad permanente en su rostro.

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Un fiscal de la Seccional Atlántico les imputó los delitos de tortura agravada y lesiones personales agravadas. Sin embargo, ninguna de las procesadas aceptó los cargos, pero un juez ordenó que permanezcan privadas de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso.



El menor se encuentra bajo la custodia de su padre biológico, como medida de protección.

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