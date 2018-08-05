Envían a prisión a hombre señalado de abusar de una adulta mayor de 88 años en Caldas.

Un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jairo Antonio Guerrero García, señalado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del abuso sexual de una mujer de 88 años en el municipio de Riosucio (Caldas).

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 2 de marzo y salieron a la luz después de que un centro asistencial reportara el ingreso de la víctima, una adulta mayor con déficit cognitivo que, según las autoridades, presentaba indicios de haber sido agredida sexualmente. La denuncia activó de inmediato las actuaciones judiciales para esclarecer lo ocurrido.

Investigación permitió identificar al presunto responsable

De acuerdo con la investigación, el hoy procesado, quien era vecino de la víctima, habría ingresado al inmueble aprovechando la condición de vulnerabilidad e indefensión de la mujer para presuntamente atacarla sexualmente. Tras cometer el hecho, habría escapado del lugar.

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Durante las labores de investigación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantó entrevistas a testigos, inspecciones judiciales, reconocimientos fotográficos, revisión de cámaras de seguridad y análisis de las valoraciones médicas y psicológicas practicadas a la víctima. Estas diligencias permitieron individualizar a Guerrero García como el presunto responsable del ataque.

Con base en los elementos materiales probatorios recopilados, un fiscal de la Seccional Caldas le imputó el delito de acceso carnal violento agravado. No obstante, durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra.

Mientras avanza el proceso penal, el hombre permanecerá privado de la libertad en un establecimiento carcelario por decisión judicial

Tomado de El Universal.

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