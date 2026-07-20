Hombre murió tras ser corneado en una corraleja en Magdalena

Como José Molina Oliveros, de 38 años, corresponde la identidad del hombre que perdió la vida luego de ser corneado en una corraleja que se lleva a cabo en el municipio de Pijiño, en Magdalena.

La celebración taurina, tiene varios días de toros y de la que hizo presencia José Oliveros, quien se dedica a los oficios de pescadería.

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Lo que se pudo conocer es que, la víctima estaba acompañada de amigos, cuando de repente decidió ingresar voluntariamente al ruedo y quedó frente al toro. Rápidamente, el animal lo embistió con fuerza, alcanzándolo cuando intentaba escapar. El ataque le provocó heridas de extrema gravedad en el abdomen y la espalda, incompatibles con la vida.

Testigos reaccionaron de inmediato y lo sacaron de la plaza para subirlo a una ambulancia que se dirigía hacia un centro asistencial de Mompox, Bolívar. Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, el hombre falleció durante el traslado debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Cabe anota que, este tipo de espectáculos, conocidos como corralejas, son tradicionales en varios municipios de la región Caribe. En ellos, además de los toreros, los asistentes pueden entrar al ruedo e interactuar con el toro, una práctica que con frecuencia deja personas lesionadas y, en algunos casos, víctimas mortales.

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Danelly Del Valle, la joven que le quitaron la vida cuando departía

Danelly Marcela Del Valle Mendoza, de 22 años de edad, quien durante la madrugada de este domingo fue asesinada por un hombre luego de una discusión, hecho ocurrido en el barrio Don Bosco del municipio de Soledad, Atlántico.

Lo que han conocido las autoridades, hasta ahora, es que Danelly Marcela se encontraba en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Don Bosco compartiendo con varias personas y ahí estaba un sujeto con quien ella habría sostenido una discusión.

En medio de la discusión, este sujeto sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones contra la joven mujer, hasta dejarla muerta, mientras él huía por rumbo desconocido.

Con información de El Universal.

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