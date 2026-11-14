Lo capturaron por asesinar a una mujer que intentó auxiliar a su vecina

La Fiscalía General de la Nación, informó que gracias a evidencias obtenidas en una investigación se identificó a Keiner Alberto Marrugo Leiva como el presunto responsable del ataque asesinato de una mujer ocurrido en la madrugada del pasado 17 de octubre Bogotá.



Los hechos dan cuenta que los llamados de auxilio de una mujer que presuntamente era golpeada por su compañero sentimental llevaron a dos vecinas a ingresar a un apartamento del barrio Barrancas, en el norte de Bogotá, e intervenir para evitar que continuara la agresión, una de ellas recibió una herida en el cuello con un objeto cortopunzante por parte del agresor que era Marrugo y murió dos días después.



De acuerdo con la Fiscalía, las mujeres acudieron al primer piso del edificio, de donde provenían los gritos, y le reclamaron al hombre por la violencia que ejercía contra su pareja. En respuesta, Marrugo Leiva habría tomado el arma y lesionado a una de ellas. También intentó atacar a su acompañante, sin alcanzarla.

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De acuerdo con el ente acusador, el agresor abandonó el inmueble junto con su compañera sentimental y no prestó ayuda a la víctima, quien fue trasladada a un centro médico. Ante la gravedad de las lesiones murió el 19 de octubre.

“Producto de las labores de policía judicial realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se obtuvo una orden de captura, la cual fue materializada el pasado 9 de noviembre en el barrio Santa Rita de Cartagena (Bolívar), a donde presuntamente había huido para evadir a las autoridades. Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó el delito de feminicidio agravado. Marrugo Leiva no aceptó el cargo y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario”, indicó un reporte de la Fiscalía.

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