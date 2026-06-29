Muere bebé de nueve meses tras secuestro masivo de una comunidad indígena en La Guajira

Un bebé de tan solo nueve meses falleció luego del masivo secuestro de una comunidad indígena perpetrado en zona rural de Riohacha.



Los hechos se conocieron luego de qué tropas del Gaula Militar Guajira y del Batallón de Infantería N.° 6, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron el rescate de 17 integrantes de esta comunidad que permanecían privados de la libertad, presuntamente como consecuencia de un conflicto interclanes en La Guajira.

Lea: Doble vida de abogado y profesor, tras red de tráfico de tusi en Bucaramanga

Según la información conocida por sus familiares, las víctimas permanecían confinadas desde el pasado 14 de junio. En este periodo, estuvieron más de 8 días sin acceso a alimentos ni agua potable, situación que les ocasionó un severo estado de deshidratación.



Precisamente, producto de esta deshidratación severa fue la causa por la cual murió la bebe de nueve meses antes de la operación militar que permitió ingresar de manera oportuna al lugar donde permanecían retenidas las víctimas.



Como resultado de la operación fueron rescatadas 17 personas, entre ellas 7 menores de edad, quienes se encontraban privadas de la libertad en la vivienda.

Ingrese: Capturan a hombre señalado de asesinar a su pareja de 20 años en Antioquia

Durante la verificación, los soldados evidenciaron que dos de los menores presentaban un delicado estado de salud, de inmediato, los enfermeros de combate brindaron atención prehospitalaria a los menores y coordinaron su traslado a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.



En el lugar de los hechos también se reportó que fue encontrada una menor de edad de 10 años con heridas causadas por arma de fuego, como resultado del conflicto interclanes.



Asimismo, fueron halladas dos armas de fuego con su respectiva munición, elementos que quedaron a disposición de la autoridad competente para adelantar las investigaciones y el proceso de judicialización correspondiente de los responsables del secuestro.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion