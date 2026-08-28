Sicarios convirtieron una fiesta infantil de cumpleaños en una noche de terror en Soledad, Atlántico

En una verdadera noche de terror se convirtió la fiesta infantil en la que se celebraba un cumpleaños en una vivienda del barrio Las Colonias del municipio de Soledad, Atlántico.

Las autoridades conocieron que cerca de las 8:00 de la noche del jueves 27 de agosto en una vivienda, ubicada en la carrera 16B con calle 55, del mencionado barrio se celebraba una fiesta infantil con motivo de un cumpleaños. De un momento a otro aparecieron dos sujetos en una motocicleta.

Al parecer, los sujetos llegaron disparando a diestra y siniestra contra las personas que estaban el lugar, lo cual provocó pánico y terror en los presentes que buscaban dónde refugiarse para impedir que los proyectiles del arma de fuego les impactaran.

Las balas alcanzaron a tres de las personas que estaban en la fiesta: dos hombres y una mujer. Uno de ellos murió y los otros dos se encuentran heridos.

Ellos fueronauxiliados y llevados a diferentes centros asistenciales de soledad donde fueron atendidos.

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Identifican a las víctimas del atentado en una fiesta infantil en Soledad

Las autoridades que llegaron a conocer del caso dijeron que la persona fallecida producto de los impactos de bala fue identificada como Kevin José Lambraño Gámez, de 29 años de edad.

Lambraño Gámez fue llevado hasta la IPS Agrupasalud, donde le prestaron los primeros auxilios, pero luego los galenos que lo atendieron informaron que falleció producto de las balas que recibió en su cuerpo: en la cabeza, abdomen, tórax y en uno de sus brazos.

Los heridos responden a los nombres de Johanna Luz Flores Pérez, de 35 años de edad, quien presenta una herida por proyectil de arma de fuego en el lado izquierdo de su cuello.

El otro herido responde al nombre de Ángel David Torres Patrón, de 25 años de edad, quien registra una herida de bala con orificio de entrada y salida en su pierna izquierda.

Las autoridades investigan las causas de este atentado criminal

Durante las primeras pesquisas que han realizado los investigadores de este caso, se conoció que Kevin José Lambraño Gámez, se desempeñaba como domiciliario.

Las autoridades indicaron también que, luego de analizar en el Sistema Penal, Oral y Acusatorio, las tres personas que fueron víctimas del atentado criminal no registran anotaciones judiciales.

Las autoridades, hasta el cierre de esta información, no tenían una hipótesis certera sobre lo sucedido. Prosiguen con las investigación para dar con el paradero de los responsables del mismo.

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