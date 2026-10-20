Soldado asesinó a su superior en un batallón de Sogamoso y luego se suicidó

Un soldado profesional asesinó a disparos por la espalda a su superior, hirió a un compañero y a un perro militar, y posteriormente se suicidó tras una discusión por una orden en el Batallón de Artillería N.º 1 Tarqui, en Sogamoso. El hecho violento ocurrió hacia las 5:00 de la madrugada de este martes 20 de octubre, justo cuando el pelotón se alistaba para salir a combatir un incendio forestal en Villa de Leyva.

La víctima mortal fue el sargento segundo Héctor Hernando Lozano Burgos, perteneciente al Cuerpo de Ingenieros del Ejército Nacional. Su agresor, el soldado profesional Edwin Malabet Collante, accionó su fusil de dotación luego de responder de forma airada a una instrucción del suboficial.

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Ambos uniformados formaban parte de la Brigada de Atención de Desastres. “Al parecer, todo comenzó con una orden dada por el sargento, que fue respondida de manera airada por el soldado y, en medio de una refriega, este último accionó su fusil contra su superior y contra otro de sus compañeros; después, al ver lo que había hecho, se disparó”, detalló una fuente militar a El Tiempo.

En medio del ataque, un proyectil impactó en el dedo meñique del pie derecho del soldado profesional Luis Alberto Barrios Carmona. En el mismo evento resultó lesionado un canino que integraba la unidad militar.

Tras los disparos, el movimiento a alta velocidad de vehículos y ambulancias alteró la tranquilidad de la guarnición. Aunque desde el Batallón Tarqui y la Primera Brigada del Ejército se manejó la situación con hermetismo durante las primeras horas de la mañana, la institución confirmó el saldo trágico antes del mediodía.

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A través del Comando de Ingenieros, el Ejército confirmó la información. “En las instalaciones del Batallón de Artillería N.º 1, ubicado en Sogamoso, Boyacá, se presentó un suceso con arma de fuego que dejó como resultado el fallecimiento de dos integrantes de la institución, además de un militar lesionado y un canino herido”.

El documento precisó que “en el hecho se habría visto involucrado un soldado profesional, quien accionó su arma de dotación contra un suboficial, ocasionando además lesiones a un soldado y a un canino. Posteriormente, se habría quitado la vida”.

La institución envió un equipo interdisciplinario para atender a las familias de los fallecidos y confirmó que el herido y el animal reciben atención médica especializada.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente este suceso y expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de los militares fallecidos, en este difícil momento”, concluyó la institución, señalando que los hechos están bajo investigación.

Con información de El Colombiano.

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