Video | Así fue la violenta pelea a cuchillo entre una pareja en Bucaramanga

Una violenta riña entre una pareja sentimental quedó registrada en video y causó conmoción entre los habitantes de Bucaramanga, luego de que ambos se enfrentaran con cuchillos en plena vía pública.

El hecho ocurrió en la carrera 18 con calle 48, en el barrio La Concordia, donde una discusión entre los dos escaló rápidamente hasta convertirse en un intercambio de agresiones con armas blancas, ante la mirada de varios ciudadanos que presenciaron la escena y la grabaron con sus teléfonos celulares.

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De acuerdo con la información conocida, el enfrentamiento dejó a un hombre herido, mientras que la mujer fue capturada por las autoridades, que atendieron la emergencia y asumieron la investigación para esclarecer cómo se originó el episodio y establecer las responsabilidades correspondientes.

Las imágenes del caso comenzaron a circular en redes sociales y generaron múltiples reacciones por el nivel de violencia del enfrentamiento, ocurrido a plena luz del día en un sector residencial de la capital santandereana.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias que rodearon la riña y definir la situación judicial de la persona capturada

Con información de Vanguardia