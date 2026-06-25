Google notificó el terremoto de Venezuela a usuarios Android: conozca cómo activar estas alertas en su teléfono

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela el miércoles 24 de junio, dejando al menos 164 muertos y 971 heridos, según reportó la presidenta interina Delcy Rodríguez.

El segundo sismo es el más potente registrado en el país desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El desastre reaviva la importancia de activar las alertas sísmicas disponibles en teléfonos Android, una herramienta gratuita que puede ofrecer segundos de anticipación antes de la llegada de las ondas más destructivas.

La zona más golpeada fue el estado de La Guaira, en el norte del país, donde decenas de edificios colapsaron o quedaron gravemente dañados, se registraron cortes eléctricos generalizados y la población pedía ayuda para rescatar personas atrapadas entre escombros.

En Catia La Mar, a 40 minutos de Caracas, vecinos escuchaban desde hace horas la voz de una niña atrapada con vida. “Se necesita gente que venga a ayudar, militares, que vengan a ayudar. Aquí hay una niña que está atrapada desde anoche, si vienen la podemos sacar, necesitamos una retroexcavadora”, dijo a la agencia AFP Dani Rizo, residente de 48 años del barrio Playa Grande.

Jean Alexander Capote, de 48 años, perdió a su suegra y buscaba a su hija desaparecida frente a un edificio de más de 15 pisos que perdió varias paredes. “Mi casa se cayó completa, perdí familia, se murió mi suegra, tengo a mi hija desaparecida, no la consigo. Lo que sucedió es fuerte, queremos una ayuda pronto”, relató a AFP. El gobierno interino decretó el estado de emergencia nacional, declaró La Guaira como zona de desastre y reportó 30 réplicas. El aeropuerto internacional de Maiquetía cerró por daños graves en su infraestructura.

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¿Cómo funcionan las alertas de Google?

Google transformó más de 2.000 millones de teléfonos Android en una red de detección sísmica mediante el Android Earthquake Alerts System. Cada dispositivo actúa como un mini sismógrafo: utiliza el acelerómetro integrado —el mismo sensor que detecta movimientos y giros de pantalla— para identificar vibraciones.

Cuando varios teléfonos en una misma zona perciben movimientos coincidentes, Google procesa la información y determina si se trata de un sismo real. Si lo confirma, envía alertas automáticas a los usuarios cercanos al epicentro: una notificación informativa para movimientos leves o una advertencia a pantalla completa en casos de mayor intensidad.

El sistema no predice terremotos, pero puede adelantar segundos antes de que lleguen las ondas más fuertes, tiempo suficiente para buscar protección o alejarse de zonas de riesgo.

Paso a paso para activarlo

Activar la función toma menos de un minuto. Desde la app de Configuración o Ajustes del teléfono Android, se debe ingresar a Seguridad y emergencia y activar la opción Alertas de terremotos.

En algunos modelos, la ruta pasa por Ubicación, luego Avanzada y finalmente Alertas de terremotos. Una vez habilitada, el teléfono recibe notificaciones automáticas cada vez que Google detecte actividad sísmica relevante en la zona donde se encuentra el usuario.

Para que el sistema funcione correctamente, es necesario mantener el sistema operativo y los servicios de Google actualizados, tener activada la ubicación, permitir las notificaciones de emergencia y conservar conexión a internet o red móvil. Las restricciones agresivas de ahorro de batería pueden retrasar algunas alertas.

Quienes no tienen Android pueden buscar en Google términos como “temblor” o “terremoto” para acceder a datos actualizados sobre magnitud, ubicación y hora del evento, con mapas y recomendaciones básicas de seguridad.

Tomado de El Colombiano.

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