En su primer día de lanzamiento, millones de jugadores en todo el mundo encendieron sus consolas para disfrutar de Grand Theft Auto VI (GTA VI). El estudio estadounidense Rockstar Games presentó una nueva entrega de su saga de crimen, 13 años después del lanzamiento de GTA V.
El videojuego, considerado el más caro jamás creado, tuvo una inversión que los analistas calculan entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Ya está disponible para PlayStation 5 y Xbox Series, con precios que oscilan entre 80 y 100 dólares, según la versión.
Aunque han pasado poco más de 24 horas desde su lanzamiento, los fanáticos ya se preguntan si la compañía desarrolladora publicará una versión para computadores y cuándo podría llegar.
Por ahora, Rockstar Games no ha anunciado una fecha de lanzamiento para PC. Sin embargo, esto no significa que los seguidores del videojuego no vayan a poder disfrutarlo en ese formato.
En octubre, GamesBeat, medio especializado en videojuegos, publicó un artículo en el que citó a cuatro fuentes de la industria que aseguraron que Rockstar planea lanzar la versión para computadores durante el primer trimestre de 2027.
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Por lo menos eso fue lo que ocurrió con GTA V, que salió en PS3 y Xbox 360 en septiembre de 2013 y no llegó a ese formato hasta abril de 2015. Es decir, pasó prácticamente más de año y medio entre ambos lanzamientos.
¿Cómo le ha ido a GTA 6?
La nueva entrega de Rockstar Games obtuvo 99 puntos sobre 100 en Metacritic, una de las puntuaciones más altas de la historia de la plataforma que se encarga de recopilar reseñas de videojuegos.
Las primeras críticas se publicaron este miércoles, antes de que GTA llegue oficialmente al mercado el jueves. La calificación lo puso a la altura de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el clásico de Nintendo lanzado en 1998 que durante décadas ha ocupado los primeros lugares de los rankings de expertos.
La nueva versión del reconocido videojuego también supera las puntuaciones de entregas anteriores de Rockstar, como GTA IV, que obtuvo 98 puntos, y GTA V, que alcanzó 97.
Uno de los aspectos destacados por los críticos es el mundo abierto que construyó Rockstar. La historia transcurre en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, Estados Unidos, y devuelve a los jugadores a Vice City, una ciudad de luces de neón inspirada en Miami.
Para el medio de comunicación británico The Guardian, el estudio creó uno de los mundos virtuales más detallados que se han visto hasta ahora, mientras que el portal WIRED destacó su capacidad para llevar los límites del género a otro nivel.
Tomado de El Colombiano.