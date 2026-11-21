En su primer día de lanzamiento, millones de jugadores en todo el mundo encendieron sus consolas para disfrutar de Grand Theft Auto VI (GTA VI). El estudio estadounidense Rockstar Games presentó una nueva entrega de su saga de crimen, 13 años después del lanzamiento de GTA V.

El videojuego, considerado el más caro jamás creado, tuvo una inversión que los analistas calculan entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Ya está disponible para PlayStation 5 y Xbox Series, con precios que oscilan entre 80 y 100 dólares, según la versión.

Aunque han pasado poco más de 24 horas desde su lanzamiento, los fanáticos ya se preguntan si la compañía desarrolladora publicará una versión para computadores y cuándo podría llegar.

Por ahora, Rockstar Games no ha anunciado una fecha de lanzamiento para PC. Sin embargo, esto no significa que los seguidores del videojuego no vayan a poder disfrutarlo en ese formato.

En octubre, GamesBeat, medio especializado en videojuegos, publicó un artículo en el que citó a cuatro fuentes de la industria que aseguraron que Rockstar planea lanzar la versión para computadores durante el primer trimestre de 2027.

Lea aquí: ¿Fingiría estar enfermo para jugar GTA VI? Así es la llamada ‘gripa GTA’ en Estados Unidos

Por lo menos eso fue lo que ocurrió con GTA V, que salió en PS3 y Xbox 360 en septiembre de 2013 y no llegó a ese formato hasta abril de 2015. Es decir, pasó prácticamente más de año y medio entre ambos lanzamientos.

¿Cómo le ha ido a GTA 6?