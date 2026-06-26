¿Cómo preparar una mochila de emergencia para terremotos? Guía con todo lo necesario

La alarmante ola de acontecimientos naturales, tanto en Japón como países vecinos, han mantenido alertas a los organismos de emergencias en los diferentes territorios afectados. Estos invitan a la población en general a mantener la calma y a su vez, estar prevenido ante estos episodios.

De acuerdo con la Cruz Roja, se conoce como “mochila de emergencias o de 72 horas” a un pequeño equipaje de mano “individual” que contiene algunos objetos y recursos que le pueden ayudar o incluso salvar la vida en caso de eventualidad.

Se dice que 72 horas es el tiempo necesario que tienen los Cuerpos de Socorros Búsqueda y Rescate, Policía y Ejército para restablecer el orden y la normalidad; y por este motivo la mochila está pensada para superar este tiempo.

Una mochila de emergencia para una evacuación por tsunami tiene una particularidad crítica: debe ser ligera, impermeable y fácil de transportar a pie, ya que durante una alarma el uso de vehículos suele colapsar las vías y la evacuación se realiza corriendo o caminando hacia zonas altas.

Al estar diseñada para cubrir las primeras 72 horas de supervivencia en un refugio o zona segura, los elementos esenciales se dividen en las siguientes categorías.

Contar con una mochila de emergencia en casa: una herramienta de supervivencia

Ante la inminencia o el impacto repentino de una catástrofe natural, la infraestructura urbana puede colapsar instantáneamente. Contar con al menos una mochila de emergencias en casa, automóvil o lugar de trabajo no es un simple acto de precaución opcional. Es una herramienta de supervivencia que define la diferencia entre la vulnerabilidad absoluta o la resiliencia en los momentos críticos.

Lea aquí: 589 muertos, 2.980 heridos y 214 réplicas deja el nuevo balance de los terremotos en Venezuela

A diferencia de otros desastres naturales que ofrecen horas o días de aviso previo, algunos como los terremotos ocurren sin advertencia. La preparación anticipada mitiga el pánico, optimiza el tiempo de reacción y garantiza un nivel básico de autonomía física mientras los servicios de apoyo público logran desplegarse.

Por estas y otras razones, mantener la prevención en casa es una herramienta clave para tener una respuesta oportuna ante este tipo de acontecimientos en los diferentes territorios.

Estos elementos son los que debe llevar en su mochila de emergencia

Para cubrir las necesidades de alimentación, abrigo y brindar los primeros auxilios en caso de una emergencia, es recomendable que cada familia prepare su mochila de las 72 horas o kit de emergencia. Es importante que sea resistente la mochila, que cuente con refuerzos y que no sea pesado. De ser posible se recomienda que sea de un material impermeable y con varios compartimentos, pero fácil de llevar.

Esta servirá para cubrir dichas necesidades durante los tres días siguientes a un desastre. De acuerdo con Cruz Roja, idealmente, debe tener los siguientes elementos básicos:

Agua pura : el cuerpo humano necesita 2 litros de agua al día.

: el cuerpo humano necesita 2 litros de agua al día. Luz : pueden ser velas de quemado lento, linternas de luz LED (por su larga duración) o “barras de luz química” que son las que se doblan o se agitan y producen una luz fluorescente durante horas, sin necesidad de combustión o pilas.

: pueden ser velas de quemado lento, linternas de luz LED (por su larga duración) o “barras de luz química” que son las que se doblan o se agitan y producen una luz fluorescente durante horas, sin necesidad de combustión o pilas. Alimentos : galletas, barras energéticas, embutidos al vacío, chocolates o alimentos enlatados que puedan ser consumidos sin necesidad de agregar agua o sin necesidad de ser cocinados y por su embace gozan de larga duración.

: galletas, barras energéticas, embutidos al vacío, chocolates o alimentos enlatados que puedan ser consumidos sin necesidad de agregar agua o sin necesidad de ser cocinados y por su embace gozan de larga duración. Fuego : ya sea fósforos o un encendedor.

: ya sea fósforos o un encendedor. Kit de Higiene Personal : crema dental, hilo dental, cepillo dental, jabón de manos, papel higiénico, toallas sanitarias (en el caso de las damas).

: crema dental, hilo dental, cepillo dental, jabón de manos, papel higiénico, toallas sanitarias (en el caso de las damas). Copias de llaves : tanto de la casa como de su vehículo.

: tanto de la casa como de su vehículo. Datos de contacto : teléfonos de emergencia, teléfonos de familiares y amigos.

: teléfonos de emergencia, teléfonos de familiares y amigos. Una Cobija o sleeping bag.

Un Botiquín de Primeros Auxilios: con medicamentos recetados (que usted tenga que tomar habitualmente) y medicamentos de venta libre (antialérgicos, antidiarreicos, analgésicos, etc.), mascarilla naso bucal para cubrirse del polvo, guantes de látex, lentes transparentes, vendas, gazas, apósitos, curitas, tijeras, mantas térmicas, esparadrapo, jabón antimaterial, materiales para desinfectar heridas, manual de primeros auxilios.

Otros elementos que puede contener una mochila de emergencias

Para aquellas familias y personas con algunas condiciones que ameriten cuidados especiales, inclusive para mascotas, las mochilas de 72 horas de emergencias pueden incluir elementos adicionales de acuerdo con las necesidades de cada persona.

Entre estos elementos están:

Elementos medicinales y recetas especiales para bebés, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

para bebés, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Elementos como correa , tazón plegable y alimento seco : en caso de tener mascotas en casa, no las dejes atrás e incluye sus elementos en la mochila.

, : en caso de tener mascotas en casa, no las dejes atrás e incluye sus elementos en la mochila. Elementos para alimentación especializada: en caso de llevar bebés, incluir leche en polvo o maternizada, biberones limpios, papillas envasadas de plástico y agua purificada adicional para la preparación de fórmulas.

en caso de llevar bebés, incluir leche en polvo o maternizada, biberones limpios, papillas envasadas de plástico y agua purificada adicional para la preparación de fórmulas. Elementos de identificación: en caso de estar con adultos mayores y niños, incluir tarjetas o pulseras plastificadas colocada en su ropa con su nombre completo, nombres de los padres o tutores, teléfonos de contacto y alergias conocidas.

en caso de estar con adultos mayores y niños, incluir tarjetas o pulseras plastificadas colocada en su ropa con su nombre completo, nombres de los padres o tutores, teléfonos de contacto y alergias conocidas. Elementos de comodidad y descanso: una almohada inflable pequeña para el cuello o soporte lumbar, calzado cómodo para caminatas y una manta térmica extra.

Tomado de El Universal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .