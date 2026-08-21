Cali realizará velatón por víctimas del terremoto y en apoyo a la reconstrucción

La Alcaldía de Cali convocó a la ciudadanía a una jornada de oración interreligiosa y una velatón en memoria de las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al occidente colombiano el pasado 10 de agosto, en un acto que busca marcar la transición hacia la etapa de reconstrucción de la capital del Valle del Cauca.

Lea: Icfes aplaza las pruebas Saber Pro y Saber TyT 2026 por el terremoto en Colombia

El evento se llevará a cabo este viernes 21 de agosto en el Santuario de San Juan Pablo II, en el sector de Valle de Lili. La programación iniciará a las 5:30 de la tarde con un encuentro espiritual abierto a todas las confesiones y a las 7:00 de la noche se encenderán las velas como gesto de solidaridad con los damnificados y como señal de esperanza para la región.



"Estamos entrando en una segunda etapa, que es la reconstrucción de Santiago de Cali, y queremos hacerlo de la mano de las diferentes instituciones religiosas, de las personas que tienen distintas manifestaciones de fe y de toda la ciudadanía. Será un momento para despedir a quienes se han ido, pero, especialmente, para reflexionar sobre la etapa que sigue en una ciudad como Cali", expresó Mabel Lara, asesora de proyectos estratégicos de la Alcaldía.

Infórmese: ¿Falsos damnificados u oportunistas tras el terremoto? Las alertas y denuncias en Pereira

La iniciativa busca trascender las diferencias doctrinales y convertir el duelo colectivo en un encuentro ciudadano que fortalezca los lazos comunitarios. La transmisión del acto estará a cargo de Telepacífico para permitir la participación de quienes no puedan asistir de manera presencial, incluyendo a habitantes de otros municipios del departamento, de diferentes regiones de Colombia o del exterior.



Natalia Lasso, asesora de despacho de la Alcaldía en asuntos religiosos, enfatizó el carácter simbólico del encendido de las velas. "Estamos solidarizándonos con todas las personas que han sido damnificadas de este terremoto y encendemos una luz de esperanza para Cali y para el Valle del Cauca, diciéndole a la gente: estamos unidos, no están solos, aquí estamos como sus hermanos para ayudar a reconstruir", afirmó.

Le puede interesar: Abelardo de la Espriella presenta la nueva cúpula militar de Colombia: conozca los comandantes

Lasso agregó que el llamado a la oración no distingue credos. "Necesitamos fortalecernos en la fe y necesitamos fortalecernos en la esperanza. Vamos a hacer un llamado a la oración, es un espacio donde al sector religioso no le va a importar cuáles son sus diferencias, sino que vamos a mandar un mensaje de unión para el pueblo caleño y vallecaucano", sostuvo.



La administración local invitó a quienes no puedan desplazarse hasta el santuario a sumarse desde sus hogares a las 7:00 de la noche, encendiendo una vela junto a sus familias, en una acción simultánea que busca extender el gesto de acompañamiento a los afectados por la emergencia en todo el país.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.