Gobierno de De la Espriella le retira a Mancuso su designación como gestor de paz

El presidente Abelardo de la Espriella firmó la Resolución 429 de 2026, mediante la cual el Gobierno Nacional retira la designación como gestor de paz a Salvatore Mancuso Gómez, excomandante de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La medida pone fin formalmente a un rol que Mancuso venía ejerciendo desde 2023 y que había sido objeto de fuertes cuestionamientos.

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La figura de gestor de paz había sido otorgada a Mancuso por el entonces presidente Gustavo Petro a través de la Resolución 244 de 2023, con el propósito de que “aportara al diseño de procesos de desarme colectivo de grupos armados ilegales” en el territorio nacional, priorizando las zonas donde ejerció actividad criminal.

Ese nombramiento ya había sido suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado en agosto pasado, tras admitir demandas que alegaban irregularidades en el acto administrativo, entre ellas la falta de límites claros en tiempo, funciones y territorio.

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