El Gobierno Nacional lanzó una campaña para prevenir las lesiones por pólvora durante las celebraciones de Navidad y fin de año, luego de que en los últimos cuatro años 5.564 personas resultaran afectadas por el uso de estos artefactos en Colombia. De ese total, 1.701 eran menores de edad.

La iniciativa, denominada ‘Con la pólvora, que no se te vaya la mano. Cero quemados. Cero pólvora’, fue presentada el sábado 28 de noviembre por la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, junto con otras entidades que integran la mesa técnica de pólvora, entre ellas el Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Instituto Nacional de Salud (INS).

De acuerdo con las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, cerca de 470 personas sufrieron amputaciones y alrededor de 350 presentaron lesiones oculares durante los últimos cuatro años, consecuencias que pueden dejar secuelas permanentes.

El panorama también preocupa por la afectación a niños, niñas y adolescentes. Según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), durante la pasada temporada navideña se reportaron 507 menores de edad lesionados por pólvora, con corte al 17 de enero de 2026.

El alcohol, otro factor de riesgo

El consumo de bebidas alcohólicas también aparece entre los factores asociados a estos accidentes. En los últimos cuatro años, 1.673 personas que se encontraban bajo sus efectos sufrieron lesiones por pólvora.

Además, 184 menores de edad resultaron afectados mientras estaban bajo el cuidado de personas que se encontraban en estado de embriaguez, una situación que pone de manifiesto los riesgos de manipular estos elementos o permitir que los niños estén cerca de ellos sin la supervisión adecuada.

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Antioquia es uno de los departamentos que requiere especial atención. Durante el periodo analizado registró 609 personas lesionadas, y el primero de diciembre, después de la tradicional celebración de la Alborada, ha sido identificado como el día más crítico.

Llamado a celebrar sin pólvora

La campaña también busca generar conciencia sobre las consecuencias de las explosiones en los animales de compañía, la fauna silvestre y el medioambiente.

Entre las recomendaciones del Gobierno están no comprar ni manipular pólvora y mantener a los menores de edad alejados de los artefactos pirotécnicos.

Asimismo, las autoridades recuerdan que, ante una lesión o sospecha de intoxicación por fósforo blanco, se debe acudir inmediatamente a los servicios de urgencias.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno hizo un llamado a las autoridades territoriales, las familias y la ciudadanía para trabajar conjuntamente en la prevención de emergencias durante la temporada decembrina.

‘Con la pólvora, que no se te vaya la mano. Cero quemados. Cero pólvora’ es el mensaje con el que las entidades nacionales buscan promover celebraciones sin lesiones y evitar que las fiestas de fin de año terminen en los servicios de urgencias.