Momentos después de la explosión del carrobomba cerca de la sede de la Gobernación de Meta, en la ciudad de Villavicencio, empezó a circular por redes sociales un video, en el que se observan dos cilindros-bomba presuntamente firmados por las Farc.

Según la imagen, uno de los cilindros tenía la inscripción manuscrita “Farc-EP presente”, mientras que en el otro se lee “500 kg de revolución”.

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La Inteligencia Militar está analizando la grabación, para confirmar si en realidad está asociada al atentado perpetrado a las 9:30 p.m. de este lunes, que de momento deja 23 personas heridas, 85 bienes inmuebles destruidos y daños millonarios que todavía no han sido cuantificados.