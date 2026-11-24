La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, integrante del Pacto Histórico, permanece ilocalizable para los miembros de su bancada, en medio del escándalo por los presuntos títulos académicos y certificados falsos incluidos en su hoja de vida.

Según reveló la revista SEMANA, la congresista no responde llamadas ni mensajes de sus compañeros de partido y tampoco ha regresado al Capitolio, donde las puertas de su oficina permanecieron cerradas este lunes 23 de noviembre.

Estrada tampoco asistió a la reunión que realizó la colectividad en su sede de Teusaquillo, en Bogotá, donde sus integrantes analizaron la situación interna del partido y los preparativos para el congreso fundacional previsto para el próximo año.

Hasta el momento, la representante solo ha realizado un pronunciamiento público sobre las presuntas irregularidades en su formación académica, sin anunciar su renuncia a la curul, como le han solicitado varios sectores del Pacto Histórico.

La legisladora se limitó a informar que dejó el caso en manos de su abogado, quien le habría recomendado abstenerse de entregar declaraciones.

Pacto Histórico deja caso de Luz Verónica Estrada en manos de la Comisión de Ética

Durante la reunión en Teusaquillo, los integrantes del Pacto Histórico reconocieron que desconocen la ubicación de Estrada y decidieron trasladar el estudio de su caso a la Comisión de Ética de la colectividad.

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Esta instancia, conformada por delegados de las diferentes fuerzas políticas que integran el partido, será la encargada de evaluar las actuaciones de la congresista y determinar si procede la imposición de sanciones internas.

Entre las medidas que podría adoptar la comisión se encuentra la suspensión de su derecho a voz y voto en el Legislativo, en caso de establecer su responsabilidad.

Sin embargo, la preocupación de la bancada trasciende las posibles sanciones disciplinarias y se concentra en las consecuencias que podría tener el proceso judicial sobre su representación en el Congreso.

¿Por qué el Pacto Histórico teme perder una curul?

Uno de los escenarios que preocupa a la colectividad es la eventual aplicación de la figura de la silla vacía, que podría representar la pérdida de una curul en la Cámara de Representantes.

Ante la Corte Suprema de Justicia ya cursan más de cinco denuncias contra Estrada, relacionadas con las presuntas irregularidades en los documentos académicos y profesionales que habría presentado para acceder a cargos y contratos con el Estado.

El alto tribunal deberá determinar si la representante incurrió en conductas delictivas, entre ellas una posible falsedad en documento público.

En medio de este panorama, sectores del Pacto Histórico consideran que una renuncia voluntaria de Estrada podría evitar que la colectividad pierda representación en el Legislativo, teniendo en cuenta que la congresista llegó a la Cámara mediante una lista cerrada.

No obstante, la aplicación de la silla vacía dependerá de las circunstancias jurídicas del caso y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.

Procuraduría suspendió a Luz Verónica Estrada

Mientras la Procuraduría General de la Nación ya dictó una medida de suspensión contra la congresista, la definición de su eventual responsabilidad penal permanece en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Por ahora, Estrada no ha anunciado su intención de abandonar la curul ni ha realizado nuevos pronunciamientos públicos sobre las investigaciones en su contra.

La incertidumbre continúa al interior del Pacto Histórico, cuyos integrantes, según informó SEMANA, no han logrado establecer comunicación con la representante.