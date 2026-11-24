El Universal- Mientras las autoridades continúan los operativos para intentar rescatar a 21 personas que continúan como rehenes en un asalto armado en el almacén Éxito Cartagena, se conocen nuevos detalles de los instantes en que hombres armados llegaron al lugar, en la mañana de este martes 24 de noviembre, y se tomaron la sede del supermercado.

Una de las empleadas, que se encontraba en el lugar, relató esos primeros instantes de terror que se vivieron en el almacén mientras los hombres intentaban robar un carro de valores, según confirmó la Policía, y que finalizó con la toma armada del lugar, con 30 personas raptadas.

Según el presidente Abelardo de la Espriella, en un primer momento fueron liberadas unas cinco mujeres, varias de ellas adultas mayores. En la tarde de este martes se conoció que otras cuatro personas fueron dejadas en libertad, por lo que todavía habrían unos 21 rehenes.

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Así fueron los hechos en el Éxito Cartagena

La mujer que fue testigo del asalto al almacén permanecía a la afueras del sitio, en medio de la multitud que llegó a presenciar el hecho, inédito en la historia de la ciudad. Allí habló con el periodista Rafael Guerra, al que le relató cómo se dio cuenta del asalto y cómo evitó quedar entre los rehenes.

Sostuvo que alcanzó a percatarse de las advertencias de un testigo y eso le permitió salir del edificio justo a tiempo.

“Estábamos trabajando, llegó un muchacho de Dollar City que iba a bodega que se dio cuenta que estaban los muchachos (los hombres armados). Él salió corriendo y nos dijo: “Están atracando, están atracando”, contó la mujer, que evitó revelar su identidad por temor.

Contó que intentaron alertar a todos los presentes para que salieran del lugar, pero algunos ignoraron la advertencia.

“Al lograr salir fue que los muchachos armados cerraron el portón”, añadió la mujer, que precisó que todo ocurrió entre las 8:00 y las 8:10 a.m. y que los hombres ingresaron por una puerta trasera del edificio, por donde suelen ingresar los empleados.