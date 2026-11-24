La Procuraduría pidió a la Nueva EPS y a EPS Sanitas adoptar medidas para superar las dificultades en la prestación de servicios de salud, especialmente las demoras y entregas incompletas de medicamentos.



En el caso de Nueva EPS, el organismo de control se pronunció ante la designación de un nuevo agente interventor y solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud “ejercer de manera efectiva sus competencias y adoptar las medidas necesarias para que esta nueva etapa de intervención garantice la protección de los usuarios, elimine las barreras de acceso y recupere la suficiencia de la red prestadora”.



El Ministerio Público también instó a la EPS a asegurar el suministro oportuno de medicamentos y tecnologías en salud, así como la realización de procedimientos y la continuidad de los tratamientos.



Frente a Sanitas, el órgano disciplinario requirió información sobre las dificultades en la entrega de medicamentos relacionadas con el cambio de gestor farmacéutico.

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En particular, pidió precisar cuántos usuarios han resultado afectados y presentar las acciones adelantadas, los resultados obtenidos y el cronograma del plan de choque anunciado para atender la situación.



La vigilancia también se extenderá a las alertas sobre la prestación de servicios en Popayán y los departamentos de Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira y Norte de Santander, además de otros territorios con alta concentración de afiliados de Nueva EPS que presenten alerta naranja o niveles elevados de riesgo.



La entidad advirtió que las demoras, los suministros parciales y la falta de entrega de medicamentos pueden comprometer la atención de los pacientes y la continuidad de sus tratamientos.



En ese sentido, anunció que verificará si las medidas adoptadas por ambas entidades se traducen en mejoras concretas para los usuarios, especialmente en el acceso a medicamentos, la disponibilidad de la red de prestadores y la continuidad de la atención.

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