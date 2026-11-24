El Ministerio de Ambiente invitó a 13 zoológicos y bioparques del país a explorar la posibilidad de acoger algunos de los hipopótamos invasores que han afectado los ecosistemas nacionales, en medio de la polémica desatada por el anuncio de aplicarle eutanasia química a 10 individuos de esta especie.



La institución convocó una mesa de trabajo para el próximo 27 de noviembre, con el propósito de identificar espacios de relocalización, en el marco de las acciones que se adelantan para controlar las afectaciones de esta especie invasora.



En ese sentido, el Ministerio aseguró que trabajará de la mano con las entidades que estén dispuestas a participar en la relocalización para buscar los mecanismos financieros y logísticos que permitan llevarla a cabo.

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"Estamos pasando de las recomendaciones a las acciones concretas para controlar la expansión de los hipopótamos. Estamos tomando decisiones con rigor científico, sumando capacidades y convocando a todos los sectores que pueden aportar soluciones”, afirmó el ministro de Ambiente, Fabio Arjona.



Sostuvo que la responsabilidad de su cartera es "implementar todas las alternativas viables, hacer seguimiento a sus resultados y garantizar que las decisiones se tomen con fundamento técnico”.



Arjona señaló que el país tiene cerca de 260 hipopótamos, de acuerdo con las proyecciones científicas, y cuya presencia se concentra principalmente en el Magdalena Medio.

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Advirtió que de no implementarse de manera oportuna las medidas efectivas para controlar la expansión de esta especie, cuya población podría superar los 1.200 ejemplares en menos de 10 años.



Señaló que al menos siete especies nativas, algunas de estas endémicas, se encuentran en riesgo por la presencia de los hipopótamos, entre ellas el manatí, la nutria, el chigüiro y los venados.



Además cerca de 200 especies de plantas acuáticas podrían verse afectadas por el deterioro de la calidad del agua, asociado a la acumulación de materia orgánica y la proliferación de bacterias derivadas de las heces y otras actividades de los hipopótamos en los ecosistemas acuáticos de la región.

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