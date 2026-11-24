Luego del ataque terrorista con carrobomba contra la Gobernación del Meta, el presidente Abelardo de la Espriella se dirigió este martes a Villavicencio para enviar un mensaje a las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco.

“Lo que no vamos a hacer es retroceder ni negociar con el terrorismo. Lo vamos a derrotar y no vamos a parar hasta derrotarlo completamente y traerle paz al pueblo colombiano. No podemos seguir negociando con los delincuentes. No nos podemos acostumbrar a lo que quería el Gobierno pasado, que era conectar con la criminalidad.

El bandido Antonio Medina, de las disidencias, es el culpable y vamos a ir tras él. Lo vamos a hacer pagar con sangre por todo el daño y el terror que ha causado. ¿Saben por qué están haciendo esto? Porque los estamos enfrentando. Es como cuando ustedes atacan un nido de cucarachas y estas se riegan. Eso es lo que están haciendo, y vamos a enfrentarlos con la ayuda de Dios y el respaldo de nuestra Fuerza Pública.

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Le pido confianza al pueblo colombiano. Nadie se equivoca cuando hace lo correcto. Estamos haciendo lo correcto. No podemos dejar que la criminalidad haga lo que le dé la gana. Estamos enfrentándolos y por eso están desatados, pero no van a poder contener la fuerza del Estado”, dijo el mantario a los medios.

Lo primero es que esta ciudad, que tanto queremos, y este departamento no están solos. Ya tenemos los recursos para toda esta reconstrucción, que tiene que empezar cuanto antes. Y, segundo, vamos a enfrentar con determinación al narcoterrorismo y vamos a conseguir la tranquilidad y la paz para nuestros ciudadanos”, dijo el mandatario a los medios.