La justicia impuso condenas de 30 a 50 años a cuatro integrantes de una red criminal que pagaba por recién nacidos, falsificaba documentos y luego los ofrecía a parejas en el exterior.

Las sentencias fueron impuestas por un juez penal especializado de Cúcuta tras una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación que acreditó que dicha organización operó entre febrero de 2020 y abril de 2021 ofreciendo dinero a madres vulnerables para quedarse con sus bebés y sacarlos ilegalmente de Colombia hacia Ecuador con fines de lucro mediante adopciones clandestinas.

La estructura criminal estaba articulada por dos líderes principales que operaban en conjunto para captar a las víctimas y gestionar los trámites ilegales. La cabecilla, según el ente acusador, fue identificada como Valeria Alejandra Pérez Herrera, sentenciada a 50 años de prisión por los delitos de tráfico de niñas, niños y adolescentes, y concierto para delinquir agravado. Era la encargada del financiamiento de la banda y de coordinar la salida ilícita de los menores del país.

El otro integrante fue identificado como Hernando Gómez Becerra, responsable de ubicar, contactar y persuadir con dinero a mujeres gestantes y madres vulnerables. Recibió una condena de 48 años y dos meses de cárcel por el delito de tráfico de menores.

La red contaba con un exregistrador. Fredy Alberto Ramírez Rodríguez, quien ejecutó este oficio en el municipio de Silos, Norte de Santander, aprovechó su cargo oficial para emitir registros civiles falsos que atribuían la paternidad biológica de los recién nacidos a Pérez Herrera y Gómez Becerra. Fue condenado a 30 años de prisión por tráfico de menores agravado.

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Una de las madres biológicas que entregó a su bebé a la organización criminal a cambio de dinero y cuya identidad fue mantenida bajo reserva fue sentenciada a 40 años de cárcel por tráfico de menores agravado.

Así operaba la red de tráfico de bebés

La red delictiva basaba su accionar en la captación de mujeres en condiciones de extrema necesidad socioeconómica, en su mayoría de nacionalidad venezolana que se encontraban gestantes o recién paridas.

En el proceso, Gómez Becerra se encargaba del acercamiento inicial para ofrecerles sumas monetarias a cambio de sus hijos. Una vez entregado el recién nacido, intervenía el exregistrador Fredy Alberto Ramírez, quien elaboraba registros civiles fraudulentos en la registraduría del municipio de Silos.

En dichos documentos oficiales se inscribía falsamente a Valeria Pérez Herrera y a Hernando Gómez Becerra como los progenitores biológicos del niño. Con esta documentación adulterada, la pareja lograba tramitar pasaportes auténticos y engañar a los controles migratorios para sacar a los niños de Colombia hacia Ecuador.

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El material probatorio presentado ante el tribunal permitió demostrar la entrega irregular de al menos dos recién nacidos durante el periodo investigado. Uno de los casos ocurrió en el 2020 que involucró a un bebé nacido en el Hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta.

El 10 de marzo de 2020, cuando el niño tenía apenas dos semanas de vida, lo sacaron ilegalmente del país con destino a Ecuador. A la fecha, tras casi siete años de los hechos, las autoridades no han podido determinar el paradero ni las condiciones de vida del menor.

Por otra parte, una mujer dio a luz el 29 de marzo de 2021 y posteriormente fue alojada durante cerca de un mes en una residencia controlada por la organización. Al cabo de ese tiempo en el inmueble, entregó formalmente a su hijo a cambio de la suma económica pactada.

Ante la gravedad del caso del menor sacado del país en marzo de 2020, el fallo judicial ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a Interpol Colombia y a la Cancillería coordinar de manera urgente las labores policiales y diplomáticas requeridas para ubicar al niño en Ecuador y restablecer sus derechos.

Adicionalmente, el tribunal dispuso que, en caso de concretarse el retorno del menor a Colombia, la Registraduría Nacional deberá expedir su documentación civil legítima y anular el registro fraudulento expedido en Silos.

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