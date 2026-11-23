El presidente, Abelardo de la Espriella, lideró la primera reunión con los miembros de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), tras los cambios en la presidencia ese gremio.



Según reveló la Presidencia, a través de un video difundido en sus redes sociales, en el encuentro participaron tanto los miembros económicos del gabinete, como la cúpula directiva de la ANDI.



Si bien el Ejecutivo ya había tenido acercamientos con el sector empresarial, la ANDI había estado excluida de estas reuniones.

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La relación entre el Gobierno y el gremio tuvo un gran cambio luego de que el pasado 10 de noviembre la Junta Directiva eligió a Luz Stella Murgas como su nueva presidenta, en reemplazo de Bruce Mac Master, quien renunció luego de presuntas presiones externas sobre el gremio.



Poco tiempo después del cambio en la directiva de la ANDI, De la Espriella sostuvo una reunión con Murgas, en donde reconoció su trayectoria y manifestó la intención del Gobierno de trabajar de manera articulada para impulsar el desarrollo empresarial nacional.