Alcalde de Cúcuta designa nueva secretaria de Seguridad Ciudadana

Un día después de que Edwin Cardona dejara la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, tras verse involucrado en un accidente de tránsito, la Alcaldía anunció este lunes a su reemplazo.

Se trata de Angela Vanessa Escamilla Durán, quien se venía desempeñando como subsecretaria de Seguridad Ciudadana y ya había ocupado otros cargos durante la administración del alcalde Jorge Acevedo, entre ellos la gerencia de la Central de Transportes de Cúcuta.

El anuncio fue realizado por el propio alcalde, quien además envió un mensaje de solidaridad a las personas que resultaron heridas en el accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el exsecretario.

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“Lamentamos los hechos y sabemos, los secretarios saben, que son funcionarios públicos y que deben dar ejemplo y que estas acciones no deben ser permitidas. Los hechos ya quedan en manos de las autoridades y esperamos que ellos hagan su trabajo para bien”, manifestó Acevedo.

Con la designación, Escamilla asumirá oficialmente las funciones de una de las dependencias clave de la administración municipal en materia de seguridad y convivencia ciudadana.