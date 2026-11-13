Cúcuta tendrá programa especializado para pacientes con labio fisurado y paladar hendido

En la Clínica Medical Duarte se está realizando una nueva jornada de atención integral por parte de la Fundación Operación Sonrisa Colombia, con el objetivo de impulsar el primer programa médico-quirúrgico en el departamento, mediante una alianza entre ambas instituciones.

Del 11 al 14 de noviembre, un equipo conformado por voluntarios especialistas en diferentes ramas de la medicina, como fonoaudiología, psicología y odontología, entre otras, acompañará a más de 100 personas de la región que padecen labio fisurado y paladar hendido. Entre los voluntarios se cuenta con la participación de tres profesionales locales, así como especialistas de Brasil, Bolivia y Perú.

Hasta el momento, se han programado más de 15 cirugías para pacientes que recibirán atención integral, la cual incluye valoraciones en cirugía plástica, enfermería, anestesia, pediatría, odontología y fonoaudiología. Todo este acompañamiento será gratuito.

“Nuestro compromiso es seguir llegando a más regiones y hacer posible lo que para muchas familias parecía inalcanzable”, manifestó la fundación en un comunicado.

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Una alianza para el futuro

Durante la jornada de ayer estuvo presente Camilo Arenas, director ejecutivo de la fundación, con el propósito de oficializar una alianza entre esa entidad y la clínica para que, en un plazo de cuatro años, Cúcuta pueda contar con un programa altamente especializado en la atención integral de pacientes con labio fisurado y paladar hendido.

“El éxito de esta alianza se alcanzará cuando la capacidad institucional y el mejor programa de labio fisurado y paladar hendido de la región estén en la Clínica Medical Duarte”, indicó el director.

El acompañamiento que brindará Operación Sonrisa será fundamental para establecer un programa integral que garantice atención permanente y completa en cada etapa del proceso de recuperación de estos pacientes en la región.

Esto incluye servicios de telemedicina, seguimiento continuo y cirugías sin distinción de edad, tipo de aseguramiento en salud o pertenencia étnica.

“Gracias al trabajo de todos los colaboradores, que asumieron este programa como propio”, manifestó Camilo Arenas.

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Por su parte, Josef Zúñiga, subdirector médico de la clínica, señaló que, cuando comenzaron a registrar a las personas con esta patología en Norte de Santander, no esperaban que tantas familias del departamento respondieran a la convocatoria y participaran en la jornada.

Por esta razón, la alianza representa el comienzo de un proceso para que Cúcuta pueda contar con todas las especialidades médicas necesarias y evitar que los pacientes tengan que desplazarse a otros departamentos por falta de atención.

“Una de nuestras metas es certificarnos a nivel nacional e internacional para operar con personal local”, aseguró Zúñiga.

“El mayor beneficio es que ya no tenemos que ir a otras ciudades”, expresó una madre de familia cuyo bebé presenta esta patología, al destacar la importancia de estas jornadas en la ciudad y los beneficios que tendrá el programa a largo plazo.