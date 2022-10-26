Imsalud aclara responsabilidades frente al pago del personal vinculado por empresas tercerizadas

Ante la circulación de información tendenciosa y de afirmaciones, alejadas de los principios de verdad, precisión, entre otros, y que no cuentan con fuentes de sustento verificables, la ESE Imsalud se permite informar a la opinión pública que las obligaciones relacionadas con el pago de acreencias al personal que presta servicios a la entidad a través de agremiaciones sindicales, como una forma de formalización laboral, deben ser atendidas y resultan del resorte exclusivo de dichas agremiaciones de conformidad con la naturaleza del vínculo y las obligaciones legales y contractuales correspondientes.

De esta forma y frente a las más recientes publicaciones en materia, la ESE Imsalud comunica que no tiene pendientes por satisfacer acreencias de orden laboral, contractual u otra índole con sus trabajadores y colaboradores, por lo que rechaza toda sindicación en tal sentido, como no veraz y poco responsable.

La ESE Imsalud reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento de sus obligaciones institucionales, y hace un llamado a la ciudadanía para que consulte información por medio de fuentes oficiales y evite la difusión de afirmaciones que puedan generar confusión o desinformación.

ESE Imsalud comprometidos con una atención en salud sin barreras, segura, humanizada y de calidad.

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