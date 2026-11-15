Jóvenes de Cúcuta encontraron en la radio una alternativa frente al reclutamiento forzado

La radio escolar se convirtió en un espacio de aprendizaje y creatividad para estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero, en Cúcuta. A través del proyecto Frecuencia Joven, los integrantes de la emisora Voces sin Frontera recibieron formación en comunicación y producción de contenidos, mientras fortalecían sus herramientas para construir un proyecto de vida lejos de la violencia.

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La iniciativa, desarrollada durante dos meses por el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.° 2, mediante el programa Fe en Colombia, estuvo dirigida a jóvenes interesados en la radio y la comunicación social.

Durante seis jornadas de capacitación, los estudiantes aprendieron sobre fotografía, edición de video y audio, escritura de guiones radiales, teoría e historia de la radio y producción audiovisual. Las actividades estuvieron orientadas por el comunicador social Kevin Beltrán y la diseñadora gráfica Marisol Rey.

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Más allá de enseñarles a manejar herramientas de comunicación, el proyecto tiene como propósito generar entornos protectores para los menores de edad, especialmente frente a los riesgos de reclutamiento forzado y otras formas de violencia que afectan a las comunidades.

La apuesta es que los jóvenes encuentren en espacios como la emisora escolar oportunidades para desarrollar sus capacidades, expresar sus ideas y explorar intereses que contribuyan a su futuro.

Al finalizar el proceso, los participantes recibieron certificados en una ceremonia de cierre, en la que expresaron su agradecimiento por los conocimientos adquiridos y la experiencia de formación.

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