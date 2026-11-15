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Jóvenes de Cúcuta encontraron en la radio una alternativa frente al reclutamiento forzado
Estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero fortalecieron sus habilidades en comunicación, producción audiovisual y radio.
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crojas
Jóvenes de Cúcuta encontraron en la radio una alternativa frente al reclutamiento forzado
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Domingo, 15 de Noviembre de 2026

La radio escolar se convirtió en un espacio de aprendizaje y creatividad para estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero, en Cúcuta. A través del proyecto Frecuencia Joven, los integrantes de la emisora Voces sin Frontera recibieron formación en comunicación y producción de contenidos, mientras fortalecían sus herramientas para construir un proyecto de vida lejos de la violencia.

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La iniciativa, desarrollada durante dos meses por el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.° 2, mediante el programa Fe en Colombia, estuvo dirigida a jóvenes interesados en la radio y la comunicación social.

Durante seis jornadas de capacitación, los estudiantes aprendieron sobre fotografía, edición de video y audio, escritura de guiones radiales, teoría e historia de la radio y producción audiovisual. Las actividades estuvieron orientadas por el comunicador social Kevin Beltrán y la diseñadora gráfica Marisol Rey.

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Más allá de enseñarles a manejar herramientas de comunicación, el proyecto tiene como propósito generar entornos protectores para los menores de edad, especialmente frente a los riesgos de reclutamiento forzado y otras formas de violencia que afectan a las comunidades.

La apuesta es que los jóvenes encuentren en espacios como la emisora escolar oportunidades para desarrollar sus capacidades, expresar sus ideas y explorar intereses que contribuyan a su futuro.

Al finalizar el proceso, los participantes recibieron certificados en una ceremonia de cierre, en la que expresaron su agradecimiento por los conocimientos adquiridos y la experiencia de formación.

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