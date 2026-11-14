Gobierno nacional designó cuatro representantes en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta

El Gobierno Nacional designó a cuatro representantes para integrar la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, según los decretos expedidos el pasado 9 de noviembre por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La notificación fue enviada mediante un oficio dirigido al presidente ejecutivo de la entidad, Sergio Hernando Castillo Galvis, en el que se relacionan los decretos 1692, 1714 y 1724 de 2026, correspondientes a la designación de miembros principales y suplentes del Gobierno Nacional en el órgano directivo.

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De acuerdo con el Decreto 1692, fue designado como miembro principal Jesús Omar Peñaranda Ramírez.

Por su parte, el Decreto 1714 establece la designación de Elkin Fabián Becerra Duque como miembro principal y de Jairo Ramos Prado como suplente.

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Finalmente, mediante el Decreto 1724 fue nombrado Marcos Fabián Quiroga Ramos como miembro principal.

Con estas disposiciones, el Ministerio de Comercio formalizó los nombramientos de los representantes del Gobierno Nacional que tendrán participación en las decisiones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

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