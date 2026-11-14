Operativo en Cúcuta permitió rescatar a un odontólogo y capturar a tres personas

Este sábado, 14 de noviembre, a través de su cuenta de X, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que la Policía Nacional rescató sano y salvo al odontólogo Brandon Fermín Olivares Cobos, quien había sido secuestrado en horas de la mañana del viernes, 13 de noviembre en Cúcuta, Norte de Santander.

Según el mandatario de los colombianos, durante el operativo, realizado por unidades del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), fueron capturadas tres personas señaladas de participar en el hecho.

“Nuestra Policía Nacional, a través del GAULA y en una operación realizada en Cúcuta, rescató sano y salvo al odontólogo Brandon Fermín Olivares Cobos, quien había sido secuestrado en horas de la mañana del 13 de noviembre”, explicó el presidente.

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De la Espriella también destacó el resultado de la operación y señaló que los secuestradores exigían 100 millones de pesos a cambio de la liberación del profesional.

Tres personas fueron capturadas por el secuestro

Entre los detenidos se encuentra el taxista que, según el reporte oficial, habría participado en el secuestro, así como otras dos personas que presuntamente estaban encargadas de custodiar al odontólogo mientras permanecía privado de la libertad.