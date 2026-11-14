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Operativo en Cúcuta permitió rescatar a un odontólogo y capturar a tres personas
El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre el rescate de Brandon Fermín Olivares Cobos, quien había sido secuestrado el viernes 13 de noviembre. Los responsables exigían $100 millones por su liberación.
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Operativo en Cúcuta permitió rescatar a un odontólogo y capturar a tres personas
Colprensa
Colprensa
Sábado, 14 de Noviembre de 2026

Este sábado, 14 de noviembre, a través de su cuenta de X, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que la Policía Nacional rescató sano y salvo al odontólogo Brandon Fermín Olivares Cobos, quien había sido secuestrado en horas de la mañana del viernes, 13 de noviembre en Cúcuta, Norte de Santander.

Según el mandatario de los colombianos, durante el operativo, realizado por unidades del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), fueron capturadas tres personas señaladas de participar en el hecho.

“Nuestra Policía Nacional, a través del GAULA y en una operación realizada en Cúcuta, rescató sano y salvo al odontólogo Brandon Fermín Olivares Cobos, quien había sido secuestrado en horas de la mañana del 13 de noviembre”, explicó el presidente.

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De la Espriella también destacó el resultado de la operación y señaló que los secuestradores exigían 100 millones de pesos a cambio de la liberación del profesional.

Tres personas fueron capturadas por el secuestro

Entre los detenidos se encuentra el taxista que, según el reporte oficial, habría participado en el secuestro, así como otras dos personas que presuntamente estaban encargadas de custodiar al odontólogo mientras permanecía privado de la libertad.

 

De acuerdo con la denuncia presentada por el padre de la víctima, los responsables se identificaron como integrantes del grupo delincuencial Tren de Aragua.

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Las autoridades realizaron el procedimiento en Cúcuta y lograron ubicar al odontólogo, quien fue rescatado sin lesiones.

"Gracias a información de la ciudadanía y el despliegue de las unidades investigativas se logró su ubicación. Los capturados manifestaron pertenecer a la estructura terrorista Tren de Aragua. En este gran operativo fue incautada una pistola calibre 9 milímetros, munición, celulares y un vehículo de servicio público", sostuvo el coronel Pedro José Saavedra Pinzón, comandante Policía Metropolitana de Cúcuta.

Con información de El Universal y La Opinión.

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