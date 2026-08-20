La NASA llegará a Cúcuta para poner a prueba a los amantes de la ciencia

Por primera vez, Cúcuta será sede de un evento científico de talla internacional, en el que los participantes tendrán la oportunidad de interactuar directamente con los datos de la NASA y de las agencias espaciales asociadas, de manera simultánea, para crear soluciones a retos de la vida real.

Se trata del NASA Space Apps Challenge, una iniciativa oficial de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio que se desarrollará en la Institución Educativa Julio Pérez Ferrero, lugar escogido para que estudiantes, científicos y todos los interesados y apasionados en el tema puedan poner a prueba su creatividad, explorar y aportar sus ideas.

Marly Adriana Ortiz, profesora de dicho plantel educativo y encargada de liderar el equipo avalado por la NASA, destacó que tras la marcada brecha en la oferta de eventos científicos en Norte de Santander, la ‘Hackatón’ que tendrá lugar entre el 14 y 15 de noviembre, es una oportunidad única, pues es la primera edición presencial que se hace en la ciudad, la cual estará abierta a todo público en la sede de la institución ubicada en el barrio Cundinamarca.

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En ese sentido, dijo que extenderán una invitación para que las demás instituciones del departamento participen en el evento y adelantarán reuniones virtuales de apoyo, con el fin de guiar a los interesados.

Importancia del evento

La encargada de liderar esta iniciativa explicó que el esfuerzo de traer el NASA Space Apps Challenge a Cúcuta surgió de la necesidad de ofrecer alternativas académicas robustas a una ciudad tradicionalmente enfocada en el emprendimiento económico, donde los espacios de investigación para los colegios pueden verse limitados.

Por eso, insistió en que el evento estará enfocado en niños y jóvenes de colegios, quienes durante 48 horas trabajarán con datos reales de la agencia, teniendo la misión de proponer soluciones a problemáticas ambientales que mejoren la vida en la tierra y en el espacio.

En los dos días de actividades también habrá talleres y los inscritos e interesados que visiten la sede, podrán participar de manera gratuita en el aprendizaje sobre robótica y el espacio en general.

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“Queremos sembrar la vocación desde los niños más pequeños hasta bachillerato”, comentó la docente Marly Adriana Ortiz.

Ortiz anunció que el propósito es que haya nuevas ediciones de ese evento científico en los próximos años.

¿Cómo inscribirse?

Para esta primera edición de la ‘Hackatón’ en Cúcuta se tiene proyectado trabajar con 300 estudiantes que serán organizados en 60 grupos de cinco integrantes cada uno. Estos podrán ser parte del evento luego de pasar por un proceso de inscripción que será habilitado por la agencia para el nodo Cúcuta, a partir del 26 de agosto, y directamente desde la página web ‘NASA Space Apps Challenge’.

La organización manifestó que este primer ejercicio en la ciudad busca sentar las bases para consolidar nuevas alianzas institucionales en el futuro.

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Actualmente, el evento cuenta con el respaldo de un semillero de investigación de Bogotá como coorganizador y el apoyo institucional del colegio Julio Pérez Ferrero, pero se mantiene la búsqueda activa de patrocinadores privados y públicos que deseen apostar por el desarrollo científico regional.

Redacción

Daniela Bocarejo / Practicante de periodismo.

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