Madres de niños con discapacidad iniciaron plantón en la sede de Coosalud en Cúcuta

Un grupo de madres cuidadoras de niños con discapacidad inició este miércoles un plantón indefinido en la sede de la EPS Coosalud, ubicada en el sector de la avenida Grancolombia, en Cúcuta, para exigir la reactivación de los servicios de salud que, según denuncian, permanecen suspendidos desde hace varios meses.

Las manifestantes aseguran que permanecerán de manera pacífica en las instalaciones de la entidad debido a la falta de atención que, afirman, enfrentan sus hijos por el presunto incumplimiento en los pagos de Coosalud a la red prestadora de servicios.

"No tenemos terapias, no tenemos medicamentos, no tenemos transporte y no tenemos citas con especialistas. Esto es un SOS por los niños y niñas con discapacidad", expresó una de las voceras durante la protesta.

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Las madres señalaron que la suspensión de estos servicios ha afectado directamente los tratamientos de los menores con discapacidad, quienes requieren atención continua para evitar retrocesos en su estado de salud.

Además, hicieron un llamado a los demás usuarios de Coosalud para que se unan a la movilización y respalden las exigencias dirigidas a la EPS.

"Invitamos a todos los usuarios de Coosalud a que se unan a esta causa. Hace meses no le pagan a la red prestadora y no tenemos acceso a los servicios que necesitamos", manifestó otra de las mujeres.

Las manifestantes indicaron que el plantón se mantendrá de forma indefinida hasta que, según afirmaron, la EPS se ponga al día con las obligaciones pendientes con la red prestadora y se restablezca la atención para los pacientes.

Hasta el momento, Coosalud no se ha pronunciado oficialmente sobre las denuncias realizadas por las madres cuidadoras.