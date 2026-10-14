¡Pilas! Cúcuta tendrá ley seca, restricción de parrillero y otras medidas por marchas de este miércoles

La Alcaldía de Cúcuta adoptó una serie de medidas transitorias de seguridad, orden público y movilidad con motivo de las marchas convocadas por diferentes gremios para este miércoles 14 de octubre de 2026.

Las disposiciones, establecidas mediante decreto municipal, buscan mantener el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos durante la jornada de manifestaciones. Las restricciones tendrán diferentes horarios de aplicación y, en su mayoría, estarán vigentes durante el desarrollo de la movilización.

Las medidas

Ley seca: se prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el municipio desde las 10:00 de la noche del martes 13 de octubre hasta las 6:00 de la tarde de este miércoles 14 de octubre. Si el decreto se publicó después de la hora inicialmente establecida, la medida rige desde su publicación.

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Restricción de parrillero en motocicletas: desde las 6:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde de este miércoles estará prohibida la circulación de motocicletas con acompañante, hombre o mujer, en todo Cúcuta.

La medida contempla excepciones para integrantes de la Fuerza Pública, personal acreditado de empresas de vigilancia y seguridad privada, organismos de socorro, personal de salud y servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Estas personas deberán portar los documentos que acrediten su condición.

Prohibición de drones: entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche se restringirá la operación de sistemas de aeronaves no tripuladas desde el espacio público ubicado en el recorrido de la marcha y sus vías adyacentes.

La medida exceptúa las operaciones de la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado, así como aquellas que cuenten con autorización expresa de la Aeronáutica Civil.

Restricciones al transporte: entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche estará prohibido transportar personas en platones, carrocerías o partes externas de vehículos. También se restringirá la circulación de vehículos de tracción animal y el transporte de escombros, líquidos inflamables, desechos, trasteos y cilindros de gas.

Quedan exceptuados los vehículos de la Fuerza Pública, los organismos de socorro y las empresas de servicios públicos domiciliarios que atiendan emergencias, además de aquellos autorizados expresamente por la Secretaría de Tránsito Municipal.

Prohibición de pólvora: la venta, el porte, el uso, la fabricación y la comercialización de artículos pirotécnicos estarán prohibidos en todo el municipio desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche del miércoles.

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Acompañamiento de las autoridades y atención hospitalaria

El decreto ordena a la Secretaría de Tránsito Municipal acompañar el desplazamiento de los manifestantes y disponer de agentes y personal operativo para regular la movilidad, habilitar y divulgar vías alternas, despejar corredores en caso de bloqueos y disponer del servicio de grúas.

Asimismo, la Secretaría de Salud Municipal deberá solicitar la declaratoria de alerta amarilla en la red de prestadores de servicios de salud entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, además de coordinar la activación de los planes hospitalarios de emergencia. La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres coordinará la disponibilidad de los organismos de socorro.

La Administración Municipal también estableció que la Policía Nacional y las demás autoridades competentes deberán vigilar el cumplimiento de las medidas e imponer las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

Finalmente, el decreto señala que las autoridades deberán facilitar y proteger el derecho a la reunión y la manifestación pública y pacífica, conforme a la Constitución Política y las normas vigentes.

Las medidas estarán vigentes hasta las 9:00 de la noche de este miércoles 14 de octubre de 2026, salvo que sean modificadas o prorrogadas mediante otro decreto debidamente motivado.

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